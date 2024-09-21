Узнайте о безалкогольных напитках: поделитесь своими опасениями и вопросами с доктором Санджеем Гуптой

Эксперты подчеркивают, что безалкогольные напитки могут служить практичным ресурсом для взрослых, но некоторые исследования указывают на то, что они могут побуждать не только взрослых, но и подростков к реальному потреблению алкоголя.

Вы можете свободно выразить свои опасения или задать вопросы о безалкогольных напитках CNN.

Хотя важно, чтобы взрослые поддерживали свое здоровье, потребление безалкогольных напитков может непреднамеренно способствовать употреблению алкоголя среди уязвимых групп, таких как подростки. Поэтому важно вести открытый диалог и повышать осведомленность о потенциальных рисках, связанных с безалкогольными напитками.

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