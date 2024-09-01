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Ужесточенные ограничения на ручной багаж вновь запрещают большее количество контейнеров.

Ограничения на жидкости в ручной клади: Пересмотрены нормативы, вводящие данную политику для авиаперелетов. Вызвал затруднения вопрос о временных послаблениях.

 and  Melissa Williams
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Будущим путешественникам не разрешат брать с собой в ручной клади большие бутылки.
Будущим путешественникам не разрешат брать с собой в ручной клади большие бутылки.

- Ужесточенные ограничения на ручной багаж вновь запрещают большее количество контейнеров.

Пассажиры больше не могут брать большие емкости с жидкостями в ручной клади. В аэропортах снова ужесточают правила перевозки жидкостей. По информации от Федеральной полиции и оператора аэропорта Франкфурта Fraport, пассажирам разрешено перевозить жидкости в емкостях до 100 миллилитров в прозрачном пластиковом пакете емкостью не более одного литра с начала месяца.

Эти изменения обусловлены обеспокоенностью в ЕС по поводу надежности последнего поколения сканеров багажа, использующих технологию компьютерной томографии (КТ). Эти сканеры могут создавать трехмерные изображения содержимого ручной клади за считанные секунды, делая лимит на жидкости, казалось бы, необязательным.

Правила перевозки жидкостей, введенные в 2006 году, были временно приостановлены на некоторых немецких пунктах контроля, где багаж можно было просвечивать с помощью сканеров КТ, что позволяло большим бутылкам оставаться в ручной клади. Однако это исключение больше не действует до тех пор, пока не будут пересмотрены вопросы безопасности.

Новые регламенты ЕС

В соответствии с последними регламентами ЕС, большие бутылки снова под запретом, в то время как емкости до 100 миллилитров могут оставаться в ручной клади и не требуют отдельного распаковывания. Электронные устройства также могут оставаться в зарегистрированном багаже.

На многочисленных немецких пунктах контроля, все еще использующих традиционные сканеры, электроника и багаж по-прежнему необходимо распаковывать и предъявлять отдельно. Жидкости освобождаются от этих ограничений по медицинским показаниям и для детского питания.

Причиной ужесточения правил в аэропортах являются новые регламенты ЕС, которые запрещают большие бутылки в ручной клади. Несмотря на то, что аэропорт Франкфурт теперь использует передовые сканеры КТ, они все еще следуют ограничительной политике перевозки жидкостей из-за сохраняющихся вопросов безопасности.

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