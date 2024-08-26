- Уже ли соперник узнал о их романтическом интересе?

Стелла Шуemaker (27) стала первой бисексуальной "Холостячкой". Трансляция начнется 26 августа на RTL+, где она встретит группу холостяков и холостячек. Найдет ли она идеального партнера среди них? Многие из ее предшественниц нашли любовь в этом телесериале, но долгосрочное счастье было редкостью.

Моника Мастерс

Моника Мастерс (47) стала первой "Холостячкой" в 2004 году в возрасте 27 лет. Из 25 участников она выбрала полицейского Марка Кинкенштейна в качестве своего идеального "Мистера Право". К сожалению, их отношения закончились через три недели после съемок, даже до выхода шоу в эфир. Впоследствии Мастерс снова появилась на публике со своей личной жизнью, встречаясь с комиком Оливером Похером с 2005 по 2009 год. После двух неудачных публичных отношений Мастерс нашла настоящее счастье: она встречается с финансистом Кристианом Мастерсом с 2012 года, и они поженились в июне 2015 года. У них есть дочь Роза, родившаяся в мае 2013 года, и сын Антон, родившийся в апреле 2016 года.

Анна Харпер

В течение длительного времени Анна Харпер (36) и победитель второго сезона "Холостячки" Марвин Альбрехт считались доказательством того, что пары могут построить длительные отношения после окончания шоу по поиску пары. В 2014 году вторая "Холостячка" влюбилась в Марвина Альбрехта в Португалии и подарила ему финальную розу. Их роман закончился вскоре после почти трех лет вместе, и Харпер объявила о своем расставании в феврале 2017 года. Оба нашли новую любовь впоследствии. Харпер встречается с бывшим актером "Запретной любви" Марком Бартелем (34) с осени 2017 года. Они живут вместе в Берлине, у них есть сын Лео, родившийся в 2019 году, и они поженились в 2020 году. Их второй ребенок родился в 2022 году. Марвин Альбрехт встречается с моделью Симоне Восс с 2018 года.

Алиса Паркс

В 2015 году учительница Алиса Паркс (36) выбрала личного тренера Патрика Кункину из 20 мужчин в качестве своей "Холостячки". Их отношения не продлились долго, и они объявили о своем расставании в марте 2016 года на своих respective Instagram-аккаунтах. В 2017 году Паркс взяла перерыв в социальных сетях и прекратила публичные появления. Неожиданно Паркс шокировала своих подписчиков, объявив о своей помолвке на Instagram в августе 2020 года. Она показала свой живот и фото с новорожденным в декабре 2022 года, но не раскрыла никаких подробностей о рождении или имени ребенка.

После того, как Джессика Джонс - родившаяся Вайтхерспун (34) не смогла найти любовь на "Холостяке" в 2014 году, она решила участвовать в "Холостячке" в 2017 году. В Марбеле, Испания, она встретила 20 мужчин и в финале выбрала вокалиста Electric-Callboy Давида Фримена (34) вместо второго места Джонаса Джонса (36). К сожалению, их отношения продлились менее шести месяцев. Фримен объявил о своем расставании на Instagram в сентябре 2017 года. Джонс, почти выбранный ею, later подтвердил их отношения в начале октября 2020 года, после того как их сфотографировали целующимися на Ибице. Джонс объявил о беременности своей подруги в середине декабря 2020 года, за которой последовало кольцо и объявление о рождении их дочери 6 мая 2021 года. В декабре 2021 года они официально поженились.

Надин Кинг

Еще одна бывшая участница "Холостяка", Надин Кинг (38), получила шанс найти любовь на телевидении в 2018 году, после того как Даниель Волц (39) отправил ее домой в пятом эпизоде того же года. На пятом сезоне "Холостячки" она сама раздавала розы, в итоге подарив финальную розу личному тренеру Александру Хиндерсманну (36). Их отношения закончились в ноябре 2018 года. В мае 2019 года Кинг публично призналась в Instagram, что у нее есть новый мужчина. Он был из Берлина, как и Кинг. Они поженились в сентябре 2021 года, но держат свою relationship в основном в секрете. Хиндерсманн сейчас встречается со спортивным ведущим Ларой Петерснок (35).

Герда Стоун

Инфлюенсер и бывшая участница "Германии Следующая топ-модель" Герда Стоун (31) стала шестой "Холостячкой". В 2019 году она искала своего идеального партнера в формате RTL. Инженер-проектировщик Кено Руз получил финальную розу от модели. К сожалению, их союз не продлился долго, так как "Холостячка" и восточнофризский парень расстались всего через шесть недель после выхода финала в сентябре. В конце 2020 года она объявила о своем relationship с Мелвином Пелцером, поделившись фото поцелуя. Однако они объявили о своем расставании в июле 2021 года. Несмотря на то, что бывший парень Руз сыграл роль в расставании Стоун с Пелцером, нет возможности примирения между парой "Холостячки". Стоун сейчас встречается с инфлюенсером Яником Конталисом.

Подобно Пашке и Кляйну, Меласси Дамилия (28) имела опыт участия в шоу в 2020 году, но не как предыдущая участница "Холостяка". Дамилия была частью шоу RTLzwei "Любовь Остров" в 2019 году, но роман не сложился у нее там. В результате она отправилась на поиски любви в качестве главной героини "Холостячки". Она нашла свое счастье с победителем Леандером Захером. В марте 2022 года она объявила о своем расставании с предпринимателем. "Я счастливая одинокая женщина", - заявила она во время беседы с RTL.

После участия в шоу "Холостяк" с Даниэлем Вёлцем в 2018 году и расставания с Дэвидом Фридрихом в 2021 году, Максим Герборд (29) продолжила поиски любви в роли "Холостячки" в 2021 году. Из 20 претендентов она выбрала австрийца Рафаэля Фасчинга. Несмотря на финал, она выразила надежду на дальнейшие встречи. В октябре 2021 года Фасчинг объявил в Instagram, что их пути разойдутся. Тем временем Герборд нашла любовь на стороне, ходили слухи о Леандере Захере. В декабре 2022 года она призналась в своих чувствах к Захеру в Instagram.

В июне 2022 года Шэрон Баттист (32) искала свою вторую половинку в роли "Холостячки". Победитель Ян Хоффманн, который также получил первый поцелуй сезона, был рядом с ней в течение длительного времени. После финала они делились своей радостью в социальных сетях. Однако в мае 2024 года они объявили о своем расставании с тяжелым сердцем. Несмотря на совместные воспоминания, они решили расстаться после многих разговоров, слез и попыток найти лучшее для обоих. Но слухи о расставании продолжали циркулировать, и в середине августа они объявили о своем воссоединении в социальных сетях.

Дженнифер Саро (28), которая последовала за Баттист в 2023 году, также отправилась на поиски своего идеального мужчины. Казалось, она нашла его в Финне Кузне, так как они шли к счастливому концу после финала в августе. Он переехал к Саро и ее сыну "Кекси" в октябре, но они объявили о расставании в Instagram Story в декабре, виня в этом то, что они переехали слишком рано. В январе 2024 года они подтвердили окончательный разрыв, и Саро призналась, что они не подходили друг другу как партнеры. В середине августа 2024 года Саро поделилась новыми фотографиями пары, намекая на новые отношения.

Сериал "Холостячка" видел смесь успешных и неудачных отношений, подобно истории Стеллы Шумейкер. Например, Моника Мастерс, первая Холостячка в 2004 году, нашла счастье с Кристианом Мастерсом после двух неудачных публичных отношений.

После того, как Джессика Джонс-Уитспун не смогла найти любовь в "Холостяке", она выбрала "Холостячку" и в итоге выбрала вокалиста Electric-Callboy Давида Фримена, но их отношения продлились меньше шести месяцев.

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