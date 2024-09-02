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Федеральные земли ГерманииНовостиЛюбопытно

Ужасная шутка с фальшивыми обнаружениями костей предупреждает правоохранительные органы на месте.

Наблюдатель пугается, вызывают полицию, а виновный утверждает, что это была всего лишь шутка. Вопрос об эффективности остается открытым.

 and  Katherine Bradley
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- Ужасная шутка с фальшивыми обнаружениями костей предупреждает правоохранительные органы на месте.

Полиция была вызвана в дом недалеко от Ганновера из-за костей в обуви на подъездной дорожке. На первый взгляд, это могло бы указывать на возможную сцену убийства, но, к счастью, район Ведемарк был spared такой трагедии, как подтвердили правоохранительные органы. В ходе дальнейшего расследования в воскресенье полицейские обнаружили, что кости были животного происхождения.

Владелец дома признался, что сыграл злую шутку. В попытке отпугнуть нежелательных гостей он вставил кости коровы в пару обуви и расставил их. К сожалению, его шутка вышла из-под контроля, когда озадаченный 49-летний прохожий принял ситуацию за что-то более зловещее и вызвал полицию. Как только 61-летний владелец дома извлек кости, инцидент был исчерпан.

61-летний владелец дома признался в своей причудливой шутке, объяснив, что вставил животные кости в обувь, чтобы отпугнуть нежелательных посетителей. Осознав недопонимание, прохожий почувствовал облегчение и извинился за излишнюю реакцию.

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