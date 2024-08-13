- Увлекательные цифры за 20 лет лесного лагеря

RTL Джунгли Кэмп запускает специальный сезон с 16 августа (ежедневно в 8:15 PM, на RTL+ с 15 августа). В "Я знаменитость - Дuel Джунглей легенд" звезды из предыдущих сезонов будут соревноваться друг с другом. Канал празднует 20-летнюю историю формата реалити-шоу. Вот 20 захватывающих фактов и цифр об "Я знаменитость - Вытащите меня отсюда!"

1. Первый король

В 2004 году немецкие знаменитости впервые отправились в RTL Джунгли Кэмп, основанный на британском формате "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" и производимый примерно 400 сотрудниками. 20 января певец Коста Кордалис (1944-2019) был коронован первым Джунглей Королем. Он победил Лизу Фиц (72) и Даниила Кюбльбёка (1985-2018). Однако 2004 год не закончился всего одним победителем: вторая серия прошла осенью, и Дезире Ник (67) взяла корону. Кордалис, таким образом, имел самый короткий "термин" до сих пор - 292 дня. На данный момент девять Джунглей Королев и восемь Джунглей Королей смогли отпраздновать победу.

2. Перерыв

То, что Джунгли Кэмп празднует свой 20-летний юбилей, а сезонов было всего 17, объясняется перерывом. Из-за высоких затрат на производство и сложного производства шоу не продолжилось после второй серии в 2004 году и вернулось только в 2008 году.

3. Отправления

Фразой "Я знаменитость - Вытащите меня отсюда!" участники джунглей могут добровольно закончить свою приключение рано. Дюстин Семмелрогге (44) был первым, кто воспользовался этой опцией в первом сезоне, покинув лагерь всего через три дня. На данный момент 12 звезд воспользовались этой опцией. Пять звезд также покинули лагерь по медицинским показаниям, и две звезды были вынуждены уйти по распоряжению канала...

4. Увольнение

В 2008 году DJ Tomekk (48) был исключен из третьего сезона RTL-шоу после 11 дней - по распоряжению канала. Ответственные лица вывели его из шоу без объяснений. Ранее появилось частное видео, на котором он был запечатлен, делая нацистское приветствие. Его последующие извинения и объяснения, что у него "нет праворадикальных мыслей", не вернули его обратно в лагерь. Янина Юссефян (41) была вынуждена покинуть сезон 15 из-за расистского замечания.

5. Отмена, отмена

С помощью знаменитой фразы джунглей участники также могут досрочно отказаться от испытания. По данным RTL, за 20 лет было отменено 15 испытаний и всего 325 испытаний джунглей. Участники последнего 17-го сезона установили рекорд с четырьмя отмененными испытаниями. Среди прошлых отменщиков, например, были Джимми Хартвиг (69) в сезоне два или Джунгли Королева Джиamila Rowe (57) в сезоне 16. В сезоне 10 Хелена Фюрт (50) даже решила отменить два испытания и отказалась от другого полностью.

В общей сложности было отменено 10 испытаний. И сколько звезд можно было выиграть? За 20 лет могло быть 2629 звезд, из которых 1483 были заработаны. Важную роль играют также животные-компаньоны: уже использовалось около 4 миллионов насекомых. По данным RTL, они происходят из разводящих учреждений.

Телевизионный эмигрант Данни Бюхнер (46) должна была пройти испытание джунглей 12 раз в 2020 году в Австралии, установив рекорд по количеству испытаний. Модель и актриса Ларисса Маролт (32) пока завершила второе по величине количество испытаний - 10 в 2014 году. Гизель Опперманн (36) должна была пройти 9 испытаний в 2019 году, как и Хелена Фюрт в 2016 году.

7. Дайте мне вернуться!

Чтобы сохранить интерес в джунглевом мире, продюсеры также создали спин-оффы. В 2015 году бывшие кандидаты соревновались в "Я знаменитость - Дайте мне вернуться!" чтобы вернуться в лагерь. Бриджит Нильсен (61), Джунгли Королева 2012 года, победила и снова участвовала в 2016 году, на этот раз заняв шестое место.

8. Золотой билет и переезд

В 2021 году продюсерам пришлось проявить креативность: из-за пандемии COVID-19 регулярный сезон был отменен. instead, был показан немецкий шоу "Я знаменитость - Большое джунглей шоу". В нем Фипп Павлович (30) завоевал Золотой билет для следующего сезона и даже стал Джунглей Королем в 2022 году.

Однако коронация не состоялась в Австралии, а в Южной Африке. 15-й сезон был снят ранней весной 2022 года не в Дальнем Юге, а возле национального парка Крюгера, самого большого заповедника дикой природы в Южной Африке, в Мпумаланге. В 2023 году шоу вернулось в Австралию. Кстати: участники джунглей покрыли общий расстояние полета 532 400 километров (из Германии в Австралию и один раз из Германии в Южную Африку). "Это расстояние было бы достаточно, чтобы перевезти звезд на Луну и обратно наполовину", - сообщает RTL.

9. Рекламный шлепок

В 2014 году суд принял решение о том, что реалити-шоу перестаралось с размещением товара. Из-за того, что плитка одного производителя печенья была показана слишком долго и была слишком заметно представлена, суд в Ганновере в 2016 году постановил, что это была скрытая реклама.

10. Покупка

Соня Цетлов (56) верна формату в качестве ведущей с сезона один. Однако в джунглях также появлялись разные ведущие: Дирк Бах (1961-2012) вел шоу с ней до сезона шесть. После его смерти в сезоне семь в 2013 году новым ведущим джунглей стал Даниэль Хартвих (45). В сезоне 16 Ян Кёппен (41) взял на себя его позицию после того, как Хартвих объявил об уходе из шоу по семейным обстоятельствам.

11. Знаменитый репортер джунглей

Маркус Ланц (55) - не тот, whom вы ожидаете увидеть в австралийских джунглях. Он был репортером RTL на месте в первых двух сезонах и сообщал напрямую из джунглей для "Extra Spezial". После стажировки в Radio Hamburg карьера Маркуса Ланца в RTL началась. В 1998 году он заменил Барбару Элигманн в журнале "Эксплозив" и subsequently стал постоянным ведущим там. С 2008 года он работал для ZDF.

12. Неудача

В 2011 году шоу могло порадоваться номинации на German Television Award и в 2013 году в категории развлечений - на Grimme Award. Но награды не получила. В 2013 году Цетлов и Хартвих должны были получить награду за лучшее ведение в категории комедии на German Comedy Award. Ведущие не участвовали в церемонии вручения наград после смерти Дирка Баха. В 2023 году шоу finally выиграло в категории "Лучшая развлекательная реальность" на German Television Award.

13. Рекорды возраста и профессий

В начале 2024 года Генрих Хёниг, 72 года, переехал в лагерь в Австралии. Однако он не был самым старым кандидатом в истории успешного RTL-шоу. Ингрид ван Берген, сейчас 93 года, является самым старым кандидатом, который когда-либо отправлялся в приключение в австралийских джунглях, участвуя в 2009 году в возрасте 78 лет и даже выиграв. Самым молодым кандидатом в Dschungelcamp был Даниэль Кюбльбок, который вошел в лагерь в возрасте 18 лет. Самым молодым Dschungelkönig стал Джои Хайндль, который был коронован в возрасте 19 лет в сезоне семь. В среднем, Dschungelstar - 41,06 лет, согласно RTL. Профессионально, актеры были представлены больше всего (43 звезды), за ними следуют музыканты (42 звезды) и звезды реалити-шоу (34 звезды).

14. Постоянство

Роберт "Доктор Боб" МакКаррон (74) является частью "Я звезда - вытащите меня отсюда!" с первого сезона. Специальный эффект и грим-мастер был discovered для Dschungelcamp, работая над "Матрицей". Он был нанят в качестве "Медицинского Боба" для британского оригинала "Я знаменитость, вытащите меня отсюда!" в 2002 году и впервые появился как "Доктор Боб" в RTL Dschungelcamp в 2004 году. С тех пор доктор джунглей является доверенной фигурой знаменитостей, информируя их о возможных рисках и опасностях перед каждой Dschungelprüfung.**

15. Романы

Некоторые звезды также сблизились в лагере. Джей Хан (42) и Индира Вайс (44) завязали роман в сезоне пять, но eventually расстались после короткого времени вместе. Оба по-прежнему отрицают, что это был пиар-трюк или фальшивый relationship. Год спустя Рокко Старк (38) и Ким Глосс (31) стали Dschungel-Traumpaar в 2012 году и даже стали родителями первому "Dschungelbabys" после шоу. Однако они now расстались.**

16. Бывшая пара

Согласно RTL, в 2017 году впервые бывшая пара, Марк Теренци (46) и Джина-Лиза Лохфинк (37), попали в лагерь. Музыкант и звезда реалити-шоу, которые были вместе в 2009 году, имели разные результаты. Лохфинк заняла восьмое место, в то время как Теренци выиграл шоу.**

17. Два лагеря

Реалити-шоу осталось верным своему концепту на протяжении многих лет, но в 2016 и 2017 годах произошли изменения. Сначала были установлены два лагеря, где кандидаты из Базового лагеря соревновались с теми, кто из Camp Snake Rock, в испытаниях для своих соответствующих команд.**

18. Без доступа

В 2023 году Мартин Семмелрогге (68) был единственным из двенадцати участников, кому не разрешили войти в Австралию. Он был застрял в Дохе, пока finally не вернулся в Германию. Это не был первый раз, когда кандидат не вошел в лагерь. Настасья Кински (63) якобы отказалась в 2017 году, даже не садясь на самолет в Австралию. Лукас Кордалис (57) не смог принять участие в сезоне 2022 года из-за положительного теста на COVID-19, но смог участвовать в 2023 году.**

19. Сбой в голосовании

Не все всегда проходит гладко. В сезоне 13 была техническая проблема в системе голосования, в результате чего ни один кандидат не был исключен. На следующий день кандидат с наименьшим количеством голосов (Крис Тёппервиен) и двое других (Бастиан Йотта и Сандра Кириасис) были исключены.**

20. Приз победителю

С 2019 года стимул для знаменитостей выиграть шоу стал еще больше. В 13-м сезоне и далее звезды получают не только ранее согласованное вознаграждение, но и денежный приз в размере 100 000 евро за получение титула Дсхунгелькониг или Дсхунгельконин. Впервые эту выгоду получила Эвелин Бурдеки (35).

Специальный сезон RTL Дсхунгелькампа, который начнется 16 августа, будет транслироваться на RTL+ на день раньше в 8:15 вечера. RTL Дсхунгелькамп использует сервис потокового вещания RTL+ для специальных ранних трансляций, как указано в тексте.

RTL Дсхунгелькамп делал перерыв в производстве между вторым и восьмым сезонами и вернулся в 2008 году. Согласно тексту, шоу не продолжилось после второго сезона из-за высоких затрат на производство и сложного производства и вернулось в 2008 году.

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