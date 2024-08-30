Увлекательные события на Открытом турнире США

Неожиданное поражение в Нью-Йорке для теннисного проdigя Карлоса Алькараса: Испанский сенсация выбывает рано на Открытом чемпионате США

Третий номер мира, Карлос Алькарас из Испании, потерпел неожиданное поражение во втором раунде Открытого чемпионата США. Поражение пришло от несеянного голландца Ботіка ван де Зандшулпа на стадионе Артура Эша со счётом 1:6, 5:7, 4:6. Ранний вылет Алькараса погасил его надежды на победу в третьем подряд турнире Большого шлема.

Алькарас ранее побеждал на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне, демонстрируя выдающуюся игру. Его последний второй раунд на турнире Большого шлема был более трёх лет назад. В 2020 году Алькарас одержал свою дебютную победу на турнире Большого шлема в Нью-Йорке, но в этом году он столкнулся с одним из самых значительных поражений в своей карьере. В то же время ван де Зандшулп, занимающий 74-е место в мире, отметил важную веху в своей карьере этой победой.

Входя в турнир в качестве одного из фаворитов наряду с рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира Яником Синнером, Алькарас не смог найти свой ритм против ван де Зандшулпа. Первый сет голландец выиграл всего за 31 минуту.

Ван де Зандшулп сохранил своё доминирование, в то время как Алькарас допускал множество ошибок. Разочарование испанца было очевидно, когда он качал головой в неверии, в конечном итоге подарив ван де Зандшулпу решающий брейк во втором сете из-за двойной ошибки. Когда матч уже казался проигранным, Алькарас оказался в положении, в котором он никогда не был в своей карьере, проигрывая 0:2 в сетах. Попытка Алькараса отыграть отставание в тот вечер не увенчалась успехом, и ван де Зандшулп воспользовался своими шансами, чтобы завоевать победу. Ранний уход Алькараса из турнира повысил шансы Синнера на выход в финал.

Несмотря на то, что Карлос Алькарас является теннисным проdigем и занимает третье место в мире, его любовь к теннису на кортах стадиона Артура Эша пострадала от раннего вылета с Открытого чемпионата США. Его соперник, несеянный голландец Ботик ван де Зандшулп, продолжил свою страсть к теннису, завоевав победу в спорте, который они оба любят.

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