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Увлекательный эротический триллер с Оливией Уайлд

Чарли ИКСИКС начала свою актёрскую карьеру в провокационном триллере 'Я желаю вашей интимности'.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Оливия Уайлд и Чарли КСиЭкс входят в актёрский состав «Я хочу твою интимность».
Оливия Уайлд и Чарли КСиЭкс входят в актёрский состав «Я хочу твою интимность».

- Увлекательный эротический триллер с Оливией Уайлд

С сценической площадки на большой экран: певица Charli XCX (32) готовится к роли в эротическом триллере "Помешательство на любви" вместе с Оливией Уайлд (40). Как сообщает издание "Вэриети", вокалистка, дебютировавшая в кино в перезапуске "Крик", готовится вновь появиться на экране в этом чувственном триллере. Это станет ее вторым появлением на экране.

Актерский состав фильма

В фильме также снимаются Коопер Хоффман (21), известный по ролям в "Дикой кошке" (2023) и "Лакричной пицце" (2021). В отличие от Charli XCX, роли Хоффмана и Уайлд в "Помешательстве на любви" известны. Хоффман сыграет Эллиота, выбранного художницей Эрикой Трейси (Уайлд) в качестве своей сексуальной музы. Как сообщает режиссер Грегг Араки, фильм погружается в мир, полный желания, очарования, власти, обмана и убийства. Дата выхода фильма пока не объявлена. По данным "Дэдлайн", съемки начнутся в октябре в Лос-Анджелесе.

Никаких новостей о дате выхода первого киношедевра Charli XCX пока нет. В марте актриса Барби Ферreira (27) рассказала в интервью "Коллайдеру", что съемки почти завершены. Музыкант поделит экран с звездой "Эйфории" Зендаей и актером "Очень странных дел" Финном Вулфхардом в перезапуске фильма ужасов.

Успех в музыкальной индустрии

Charli XCX также создает волнение в музыкальном мире. Ее последний альбом "Rebel" дебютировал на втором месте в Великобритании и на третьем месте в Billboard 200 в США. tanto критики, как и поклонники, высоко оценили альбом. С его выходом она запустила тренд "Rebel Girl Summer", который быстро захватил онлайн-пространство в начале лета. Несмотря на популярность Charli XCX, компания по изучению рынка GfK Entertainment назвала другой артисткой песню "Песенка лета": они провозгласили спорную песню Ширін Давид (29) "Брюшной любовью" гимном лета 2024 года.

Камеру поймали во время съемок Charli XCX в эротическом триллере "Помешательство на любви". В фильме камера также будет сосредоточена на персонаже Эллиота Коопера Хоффмана, выбранного персонажем Оливии Уайлд в качестве своей сексуальной музы.

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