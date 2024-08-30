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Увлекательное путешествие НФЛ продолжается, когда Джонсон продвигается в формировании.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
За шесть лет, проведенных в нём, вы хорошо знакомы с его внутренними процессами.
За шесть лет, проведенных в нём, вы хорошо знакомы с его внутренними процессами.

Увлекательное путешествие НФЛ продолжается, когда Джонсон продвигается в формировании.

Якоб Джонсон гарантировал себе место в основном составе Нью-Йорк Джайентс после травмы Остина Шлоттмана. Шлоттман, который получил травму нижней конечности во время тренировки, выбыл на как минимум четыре недели, согласно заявлению главного тренера Брайана Дэбола. Это открывает возможности для Джонсона, который подписал контракт с клубом для работы в тренировочной команде ранее, чтобы проявить себя.

Джонсон изначально попал в тренировочную команду, как это часто бывает в НФЛ. Однако он готов к возможности перейти в основной состав, сказав: "Если вы играете в лиге шесть лет, вы знаете, как это бывает. Вы можете начать сезон в тренировочной команде, но людей активируют. Я просто пытаюсь адаптироваться здесь и быть готовым, когда придет время".

Джонсона ненадолго отпустили, когда команды НФЛ сократили свои составы до 53 игроков. Однако это не редкость, когда игроков из тренировочной команды продвигают в течение сезона. С предстоящей игрой против Каролины Пэйнтерс в Мюнхене 10 ноября, Джонсон остается оптимистичным в отношении возможности сыграть в НФЛ в своей родной стране. Тем не менее, он сосредоточен на адаптации к организации и поиске своего места в команде до матча. "Это было бы круто. Но сначала важно привыкнуть к организации и найти свое место в команде в течение следующих нескольких недель. Если это произойдет в ноябре, то так тому и быть", - заключил Джонсон.

Возможное участие Якоба Джонсона в матче против Каролины Пэйнтерс в Мюнхене может усилить спортивную производительность команды, учитывая его опыт в НФЛ. Несмотря на свой энтузиазм по поводу возможной игры в НФЛ в своей родной стране, Джонсон сосредоточен на поддержании своей концентрации и обеспечении постоянного места в спортивной команде Нью-Йорк Джайентс.

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