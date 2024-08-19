Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

Уверенный Зверев проиграл в элитном теннисном матче

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

Уверенный Зверев проиграл в элитном теннисном матче

Зверев, лучший немецкий теннисист, не смог пробиться в финал ATP Masters в Цинциннати. Он столкнулся с напряженной борьбой против лидера мирового рейтинга Соттник и, к сожалению, проиграл 6:7 (11:9), 7:5, 6:7 (7:4). Несмотря на поражение, Зверев, который выиграл титул в 2021 году, чувствовал себя более уверенно, готовясь к US Open, который начнется 26 августа.

В их первой встрече в этом году против чемпиона Australian Open Соттник, Зверев сыграл хорошо и смог сохранить самообладание в разгар дождя в конце первого сета. Однако после изнурительных трех часов игры Соттник одержал победу. Теперь он встретится с американцем Тиафо в финале.

Зверев имел идеальный рекорд против Соттник до сих пор, выиграв все предыдущие четыре матча. Соттник, который ненадолго возглавил рейтинг после своего выхода в полуфинал French Open, перевернул ситуацию в Цинциннати. Он продемонстрировал свою лучшую игру в решающем тай-брейке первого сета и финальном сете напряженной встречи.

Хотя Зверев не смог пройти в полуфинал Цинциннати, он сохранил уверенность для US Open, последнего турнира Большого шлема года. В 2020 году он сыграл свой первый финал Гран-при в Нью-Йорке, но все же занял второе место, несмотря на то, что вел со счетом 2:0 в сетах против Тима.

Зверев испытывал несколько трудностей tanto на корте, как и вне его. У него были трудные времена на Олимпиаде в Париже и даже прошел медицинское обследование. Его выступление на Мастерсе в Монреале также было разочаровывающим. Однако в Цинциннати он казался более здоровым и в хорошей форме.

Несмотря на неудачи в Монреале и Париже, любовь Зверева к спорту побудила его показать лучшее в Цинциннати. Несмотря на поражение в Цинциннати, Зверев остается оптимистичным и видит US Open как возможность продемонстрировать свои спортивные навыки и потенциально завоевать свой второй титул Большого шлема.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Начинается Бундеслига: новое развитие, важная информация для понимания
Спорт

Начинается Бундеслига: новое развитие, важная информация для понимания

- Начинается Бундеслига: новое развитие, важная информация для понимания Бавария начинает свой путь в Бундеслиге в эту пятницу (8:30/DAZN и Sat.1) против Боруссии Мёнхенгладбах. К удивлению, они начинают свою кампанию в Вольфсбурге в воскресенье. Зрители могут ожидать захватывающего сезона, полного прогресса и знаменательных дат. Где можно посмотреть

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Предыдущий лидер "Баварии" Оливер Кан стремится стать владельцем клуба.
Спорт

Предыдущий лидер "Баварии" Оливер Кан стремится стать владельцем клуба.

Предыдущий лидер "Баварии" Оливер Кан стремится стать владельцем клуба. До победного празднования титула мюнхенцами в мае 2023 года председатель совета директоров Оливер Кан прощался с трибун драматично. Сейчас бывший голкипер размышляет о возвращении, и оно, скорее всего, будет таким же драматическим. Более чем через полтора года после ухода

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
К сожалению, предыдущий представитель команды Ронни Борчерс скончался.
Спорт

К сожалению, предыдущий представитель команды Ронни Борчерс скончался.

К сожалению, предыдущий представитель команды Ронни Борчерс скончался. Eintracht Frankfurt опечален уходом своего легендарного представителя, Рональда "Ронни" Борчерса. Бывший нападающий покинул этот мир в воскресенье, вскоре после своего 67-летия. О грустной новости сообщили родственники в социальных сетях, оставив ейнтрахтскую семью в глубокой скорби и благодарности за время, проведенное

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.
Главные темы

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.

Основные выделения из Фонда климата и трансформации (ФКТ) в 2025 году включают в себя государственную финансовую поддержку замены котлов и привлечение производителей полупроводников в Германию. Согласно проекту финансовой стратегии ФКТ, полученному AFP в понедельник, сумма 14,35 миллиарда евро...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После пересечения автомобилем центральной полосы, оба полосы А8 были закрыты.
Федеральные земли Германии

Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8. В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Памятник Морским силам защиты Германии в-Свакопмунде добивается сноса потомками нама и герERO.
Панорама

Намибия поразительно похожа на Германию.

Намибия поразительно похожа на Германию. Почти как в Германии: здания в стиле Пфальца, выстроившиеся в ряд с деревянными домами - и все это в Намибии. Улицы знакомы: улица Людериц принадлежит Вуermannхаусу, построенному для немецкого судовладельца в 1894 году. В нескольких шагах отсюда находится бывший имперский окружной суд, расположенный на углу

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно