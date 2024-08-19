Уверенный Зверев проиграл в элитном теннисном матче

Зверев, лучший немецкий теннисист, не смог пробиться в финал ATP Masters в Цинциннати. Он столкнулся с напряженной борьбой против лидера мирового рейтинга Соттник и, к сожалению, проиграл 6:7 (11:9), 7:5, 6:7 (7:4). Несмотря на поражение, Зверев, который выиграл титул в 2021 году, чувствовал себя более уверенно, готовясь к US Open, который начнется 26 августа.

В их первой встрече в этом году против чемпиона Australian Open Соттник, Зверев сыграл хорошо и смог сохранить самообладание в разгар дождя в конце первого сета. Однако после изнурительных трех часов игры Соттник одержал победу. Теперь он встретится с американцем Тиафо в финале.

Зверев имел идеальный рекорд против Соттник до сих пор, выиграв все предыдущие четыре матча. Соттник, который ненадолго возглавил рейтинг после своего выхода в полуфинал French Open, перевернул ситуацию в Цинциннати. Он продемонстрировал свою лучшую игру в решающем тай-брейке первого сета и финальном сете напряженной встречи.

Хотя Зверев не смог пройти в полуфинал Цинциннати, он сохранил уверенность для US Open, последнего турнира Большого шлема года. В 2020 году он сыграл свой первый финал Гран-при в Нью-Йорке, но все же занял второе место, несмотря на то, что вел со счетом 2:0 в сетах против Тима.

Зверев испытывал несколько трудностей tanto на корте, как и вне его. У него были трудные времена на Олимпиаде в Париже и даже прошел медицинское обследование. Его выступление на Мастерсе в Монреале также было разочаровывающим. Однако в Цинциннати он казался более здоровым и в хорошей форме.

Несмотря на неудачи в Монреале и Париже, любовь Зверева к спорту побудила его показать лучшее в Цинциннати. Несмотря на поражение в Цинциннати, Зверев остается оптимистичным и видит US Open как возможность продемонстрировать свои спортивные навыки и потенциально завоевать свой второй титул Большого шлема.

Читайте также: