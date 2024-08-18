- Увеличивается возможность избрания членов Европейского парламента путем письменной переписки.

В Саксонии продолжается рост голосования по почте перед предстоящими выборами в ландтаг. За две недели до голосования уже было распространено множество заявок на голосование по почте в крупных городах Лейпциг, Дрезден и Кемниц. Местные администрации отметили растущий интерес к голосованию по почте на различных выборах в последние годы. Новый парламент Саксонии будет избран 1 сентября.

В Лейпциге, население которого составляет около 78 000 человек, уже были распространены и получены документы для голосования по почте в течение последних двух недель, сообщили в городе. Посещаемость почтового голосования уже заметно выше, чем на местных выборах 9 июня. Примерно 500 000 уведомлений о голосовании были отправлены для выборов в торговой ярмарке.

Тенденция к голосованию по почте также растет и в других местах.

В столице земли Дрезден право голоса имеют около 420 000 человек. На данный момент подано около 105 000 заявок на голосование по почте и документы. На предыдущих выборах в ландтаг в 2019 году около 123 000 жителей Дрездена подали заявки на документы для голосования по почте - на 50 000 больше, чем на выборах 2014 года. Общая тенденция к голосованию по почте растет.

Также растет тенденция к голосованию по почте в Кемнице. На выборах в ландтаг 2014 года было зарегистрировано 24 000 почтовых избирателей, а в 2019 году - 37 000. На данный момент для этого года уже выдано 26 830 почтовых голосов.

Голосование по почте предназначено в основном для тех, кто не может посетить избирательный участок в день выборов по состоянию здоровья или другим причинам. Рост популярности также вызывает критическое обсуждение - например, потому, что не гарантируется, что люди могут голосовать свободно и без влияния других, голося по почте.

Рост числа заявок на голосование по почте в Дрездене свидетельствует о приближении выборов в ландтаг, с более чем 105 000 поданными заявками. Несмотря на рост голосования по почте, есть опасения, что при голосовании по почте может оказываться влияние на избирателей.

На выборах в ландтаг в Кемнице также наблюдался рост голосования по почте, с 37 000 почтовых избирателей в 2019 году по сравнению с 24 000 в 2014 году. Рост тенденции к голосованию по почте остается предметом споров, так как сохраняются опасения по поводу возможного влияния на избирателей при голосовании по почте.

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