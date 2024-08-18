Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Увеличивается возможность избрания членов Европейского парламента путем письменной переписки.

Все больше людей выбирают голосование по почте на предстоящих выборах, при этом количество заявок превысило отметку в десять тысяч в рамках предстоящих государственных выборов.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Выборы приближаются, и вновь наблюдается увеличение интереса к голосованию по почте.
Выборы приближаются, и вновь наблюдается увеличение интереса к голосованию по почте.

- Увеличивается возможность избрания членов Европейского парламента путем письменной переписки.

В Саксонии продолжается рост голосования по почте перед предстоящими выборами в ландтаг. За две недели до голосования уже было распространено множество заявок на голосование по почте в крупных городах Лейпциг, Дрезден и Кемниц. Местные администрации отметили растущий интерес к голосованию по почте на различных выборах в последние годы. Новый парламент Саксонии будет избран 1 сентября.

В Лейпциге, население которого составляет около 78 000 человек, уже были распространены и получены документы для голосования по почте в течение последних двух недель, сообщили в городе. Посещаемость почтового голосования уже заметно выше, чем на местных выборах 9 июня. Примерно 500 000 уведомлений о голосовании были отправлены для выборов в торговой ярмарке.

Тенденция к голосованию по почте также растет и в других местах.

В столице земли Дрезден право голоса имеют около 420 000 человек. На данный момент подано около 105 000 заявок на голосование по почте и документы. На предыдущих выборах в ландтаг в 2019 году около 123 000 жителей Дрездена подали заявки на документы для голосования по почте - на 50 000 больше, чем на выборах 2014 года. Общая тенденция к голосованию по почте растет.

Также растет тенденция к голосованию по почте в Кемнице. На выборах в ландтаг 2014 года было зарегистрировано 24 000 почтовых избирателей, а в 2019 году - 37 000. На данный момент для этого года уже выдано 26 830 почтовых голосов.

Голосование по почте предназначено в основном для тех, кто не может посетить избирательный участок в день выборов по состоянию здоровья или другим причинам. Рост популярности также вызывает критическое обсуждение - например, потому, что не гарантируется, что люди могут голосовать свободно и без влияния других, голося по почте.

Рост числа заявок на голосование по почте в Дрездене свидетельствует о приближении выборов в ландтаг, с более чем 105 000 поданными заявками. Несмотря на рост голосования по почте, есть опасения, что при голосовании по почте может оказываться влияние на избирателей.

На выборах в ландтаг в Кемнице также наблюдался рост голосования по почте, с 37 000 почтовых избирателей в 2019 году по сравнению с 24 000 в 2014 году. Рост тенденции к голосованию по почте остается предметом споров, так как сохраняются опасения по поводу возможного влияния на избирателей при голосовании по почте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене
Федеральные земли Германии

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Раздаются выстрелы из движущейся автоколонны в Бремене. Авторитеты изъяли огнестрельное оружие и выдвинули несколько обвинений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене
Федеральные земли Германии

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Раздаются выстрелы из движущейся автоколонны в Бремене. Авторитеты изъяли огнестрельное оружие и выдвинули несколько обвинений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно