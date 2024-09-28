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Увеличивается число судебных исков против Шона "Дидди" Комбса

 and  Mark Rodriguez
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Увеличивается число судебных исков против Шона "Дидди" Комбса

Больше юридических проблем грозят Сину "Дидди" Комбсу. Женщина из Флориды подала гражданский иск против артиста в пятницу (по местному времени) в Нью-Йорке, обвиняя его в сексуальных домогательствах. Согласно ее юридической команде, она предпочитает оставаться анонимной.

В течение многих лет, как утверждается в иске, Комбс оказывал давление и принуждал к нежелательным действиям. Женщина утверждает, что была подавлена и получила травмы, в том числе укус. Она также утверждает, что интимные сцены были записаны без ее согласия.

Это не первый иск против Комбса на этой неделе. Во вторник женщина в Нью-Йорке обвинила рэпера и одного из его сотрудников в изнасиловании, принудительном оральном сексе и записи жестокого инцидента, который затем был распространен и продан как порнография. Инцидент якобы произошел в 2001 году в Нью-Йорке. Тогда 25-летняя женщина утверждает в иске, что была обманом приглашена в студию Комбса. Там, после употребления напитка, который, как она считает, был подмешан наркотиками, она потеряла сознание. Она утверждает, что была связана и жестоко изнасилована обоими мужчинами.

Угроза новых исков

Юридическая фирма в Хьюстоне угрожает новыми исками. Они заявляют, что представляют более 50 женщин и мужчин, как было объявлено. "Я ожидаю, что многие жертвы выступят вперед", - сказал адвокат Тони Бьюзи в заявлении. Они планируют раскрыть больше деталей на следующей неделе.

Комбс ("Плохой парень на всю жизнь", "Я буду скучать по тебе") был арестован в Нью-Йорке на прошлой неделе. Федеральное обвинение против рэпера обвиняет его в эксплуатации, угрозах и принуждении женщин в течение многих лет для удовлетворения своих сексуальных желаний и поддержания своей репутации. Рэпер признал свою невиновность. Если он будет признан виновным по некоторым или всем пунктам, он может получить пожизненное заключение. Его адвокаты не смогли добиться его освобождения из тюрьмы в Бруклине под залог в миллион долларов.

Юридическая фирма угрожает новыми исками против Сида "Дидди" Комбса, представляя более 50 женщин и мужчин. После обвинений в сексуальных домогательствах и нежелательных действиях индустрия развлечений находится под пристальным вниманием в отношении поведения Комбса.

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