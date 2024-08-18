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Увеличивается число нападений на железнодорожных станциях <unk> Фейзер выступает за более строгие правила огнестрельного оружия

Министр внутренних дел Нанси Фезер ужесточит руководство по ножевым инструментам. Недавняя статистика показывает рост криминальных activities на железнодорожных станциях и в поездах.

 and  Yaroslav Smith
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- Увеличивается число нападений на железнодорожных станциях <unk> Фейзер выступает за более строгие правила огнестрельного оружия

Федеральная полиция Германии задокументировала 373 случая инцидентов с ножевым оружием на железнодорожных станциях в этом году. Согласно газете "Бильд" и агентству ДПА, всего в 2023 году было зарегистрировано 639 таких инцидентов. Кроме того, в течение первых шести месяцев года было зарегистрировано 7 инцидентов с ножевым оружием на "остановочных пунктах" - небольших остановках, не классифицируемых как железнодорожные станции, по сравнению с 11 такими случаями в 2023 году. Чаще всего такие инциденты происходили на путях, где Федеральная полиция зарегистрировала 84 случая с ножевым оружием с января по июнь, по сравнению с 196 случаями за весь предыдущий год. Эти статистические данные включают случаи ношения или использования ножа, что оставляет возможность для возможных изменений в данных.

За безопасность железнодорожных и S-Bahn станций несут ответственность как железнодорожная компания, так и Федеральная полиция. В метро и автобусах ответственность несут операторы и соответствующая полиция штата.

В свете растущего числа ножевых атак федеральный министр внутренних дел Нанси Фезер (СДПГ) выступает за ужесточение правил ношения ножей. В предстоящем законе о оружии Фезер объявила в "Бильд ам Зонтаг", что планирует "дальнейшее ограничение ношения ножей в общественных местах". В общественных местах будут разрешены ножи с длиной лезвия до шести сантиметров, в отличие от нынешних двенадцати сантиметров. Будет полностью запрещено ношение опасных ножей-автоматов.

Андреас Росскопф из профсоюза полиции (ГДП) сказал "Бильду", что хотя запрет на ношение ножей на железнодорожных станциях в целом разумен, для эффективного применения полицией необходимы законодательные изменения. В настоящее время проведение случайных проверок не допускается действующим законодательством.

Прошлым летом конференция министров внутренних дел призвала Фезер изучить вопрос о введении повсеместного запрета на ношение оружия в поездах и на железнодорожных станциях и, при необходимости, предложить изменения в условиях перевозки Deutsche Bahn, с особым акцентом на ножи. Однако текущие условия перевозки железнодорожной компании гласят: "Запрещается перевозить в качестве ручной клади или багажа предметы и вещества, которые могут нарушить или причинить вред другим пассажирам или повредить транспортное средство".

В свете растущего числа инцидентов с ножевым оружием на железнодорожных станциях и призыва конференции министров внутренних дел федеральный министр внутренних дел Нанси Фезер выступает за ужесточение правил ношения ножей в предстоящем "Законе об оружии". Она планирует "дальнейшее ограничение ношения ножей в общественных местах", разрешая только ножи с длиной лезвия до шести сантиметров, и полностью запрещая ношение опасных ножей-автоматов.

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