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Двое человек задержаны за совершение романтической схемы обмана.

Мошенники используют веру людей в своих корыстных целях, организовавخذение материальной выгоды посредством обманных романтических схем. Сообщается, что мужчина и женщина незаконно отмыли значительную сумму, полученную якобы от романтических афер в Интернете.

 and  Melissa Williams
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Людей часто обманывают, заставляя верить в романтические чувства, в случаях любовного обмана или...
Людей часто обманывают, заставляя верить в романтические чувства, в случаях любовного обмана или любовного мошенничества.

- Двое человек задержаны за совершение романтической схемы обмана.

23-летний гражданин Нигерии был арестован в среду в Берлине по подозрению в причастности к организованной схеме романтического обмана и финансовой мошенничества. Правоохранительные органы Дрездена подозревают этого человека, а также 24-летнюю женщину из Украины в отмывании 200 000 евро. Происхождение средств приписывается неизвестным участникам тех же обманных любовных схем, широко известных как "Love Scamming" на английском языке.

23-летний подозреваемый, не имеющий судимости, обвиняется в причастности к отмыванию денег в 25 отдельных случаях. Сообщается, что эти правонарушения якобы имели место между июлем 2022 года и декабрем 2023 года. Личность была доставлена к судье в тот же день. Украинскую женщину разыскивают отдельно.

Финансовые потери из-за романтического обмана

Во время ареста также был обыскан дом подозреваемого. Были изъяты различные доказательства, в том числе документы, шесть мобильных телефонов, планшет и несколько кредитных карт. Расследование полиции и прокуратуры Дрездена продолжается с целью получения более подробной информации.

При "Love Scamming" интернет-мошенники создают иллюзию романтического интереса на сайтах знакомств, эксплуатируя уязвимость своих жертв, чтобы выманить у них деньги. Такие схемы часто связывают с нигерийской мафией. Недавно, в апреле, в результате общенациональной операции было произведено 11 арестов.

23-летний гражданин обвиняется в обмане своих онлайн-романтических интересов для завоевания их доверия, что приводит к финансовым потерям. Несмотря на его отрицания, правоохранительные органы нашли доказательства его участия в схеме "Love Scamming".

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