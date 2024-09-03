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ПроисшествияНовостиЕвропейская комиссия

Подозреваемый связан с террористической деятельностью в Вене, под следствием по поводу возможных галлюцинаций, вызванных наркотиками.

Внимание к молодому лицу, обвиненному в планировании нападений на концертах Тейлор Свифт в Вене, было обращено со стороны властей, занимающихся испытательным сроком несовершеннолетних. Как сообщают СМИ, он продемонстрировал несколько тревожных сигналов.

 and  Melissa Williams
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Посещение живого выступления Тейлор Свифт - Подозреваемый связан с террористической деятельностью в Вене, под следствием по поводу возможных галлюцинаций, вызванных наркотиками.

Подозреваемый, ответственный за отмену нескольких концертов Тейлор Свифт в Вене, может иметь проблемы со здоровьем. Согласно сообщению на oe24.at, представители службы по делам несовершеннолетних рекомендуют провести "комплексную психиатрическую оценку" состояния молодого человека, чтобы инициировать "адекватные интервенции".

В сообщении, якобы имеющемся у Австрийского пресс-агентства (APA), говорится о нескольких потенциальных опасностях, связанных с предполагаемым сторонником ИГ. Он не имеет социального круга помимо семьи, бросил свое обучение из-за своего психического состояния и был отвергнут австрийской армией из-за предполагаемой "неподвижности". 19-летний молодой человек проводил свои дни до обеда в постели и ночи за видеоиграми.

Сообщение также раскрывает историю его наркотической зависимости и лекарств. По данным oe24, он употреблял каннабис и препарат, используемый для лечения невропатической боли и тревожных расстройств. Неправильное использование этих лекарств, как указано в отчете службы по делам несовершеннолетних, приводило к "параноидным галлюцинациям и периодическому слышанию голосов". Он искал облегчения у имама и в ритуале Рукья, виде экзорцизма, из-за своей наркотической зависимости и тревоги.

С тех пор, как подозреваемый был заключен под стражу, ему оказывается психологическая помощь и поддержка от группы дерадикализации. Он якобы дистанцировался от ИГ и отрицает любую связь с группой или планы совершить нападение. Он утверждает, что вещества, найденные у него, являются "бытовыми товарами" и не понимает причин своего заключения под стражу.

Источник: oe24.at.

Представители службы по делам несовершеннолетних также рекомендуют вмешаться в этом случае Комиссии, учитывая сложные проблемы со здоровьем молодого человека и потенциальные связи с экстремистскими идеологиями. Кроме того, Комиссия может сыграть важную роль в надзоре за его лечением и обеспечении адекватных интервенций для управления его психическим здоровьем и предотвращения любой потенциальной радикализации.

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