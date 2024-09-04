- Трагично, что в стрельбе в школе погибли четыре человека.

Другой образовательный институт в Соединенных Штатах стал местом летальной агрессии: в среду четыре человека погибли, и девять были ранены в результате стрельбы в Апалаческой средней школе в Джорджии. По данным правоохранительных органов, среди погибших два студента и два преподавателя. Подозреваемым в стрельбе является 14-летний подросток, которого задержал офицер полиции школы. Генеральный прокурор Меррик Гарланд назвал это "ужасающей трагедией".

Инцидент произошел в Апалаческой средней школе, расположенной недалеко от Виндера, примерно в 70 километрах северо-восточнее столицы Атланты. Намерения стрелка оставались неясными изначально. Постепенно учеников эвакуировали из здания школы и собрали на игровом поле, как сообщают американские СМИ. Согласно информации Fox 5 Atlanta, медики оказали медицинскую помощь некоторым из пострадавших на месте.

Сначала родителям было предписано не посещать школу из-за опасности. После того, как ситуация была взята под контроль, им разрешили забрать своих детей. Во дворе школы было видно много припаркованных автомобилей.

Ученик сообщил Fox 5 News, что заметил кровь на полу и труп, когда его выводили из здания. Сначала он подумал, что выстрелы - это "розыгрыш". Но потом он "услышал больше выстрелов и крики". 17-летний ученик сказал ABC, что он и его одноклассники заперли дверь в свой класс и спрятались там, слыша шум снаружи.

Трампа называет стрелка "расстроенным и сумасшедшим психопатом"

Кандидат в президенты Камала Харрис призвала положить конец "эпидемии вооружённого насилия в нашей стране" на политическом митинге в Нью-Гэмпшире. Кандидат в президенты Дональд Трамп назвал стрелка "расстроенным и сумасшедшим психопатом" в посте на своей цифровой платформе Truth Social.

Президент Джо Байден сказал, что этот день должен был стать радостным возобновлением занятий в Виндере. Теперь он стал "ещё одним грустным напоминанием о том, как вооружённое насилие продолжает терзать наши сообщества". "По всей стране ученики учатся прятаться и искать укрытие вместо учёбы и письма. Мы не можем больше игнорировать это как норму", - сказал президент.

Вооружённое насилие является распространённым явлением в США, где больше огнестрельного оружия, чем людей. Школы часто становятся местом смертельного насилия и стрельбы. В мае 2022 года стрельба в Увалде, Техас шокировала американскую общественность. В начальной школе 18-летний, который законно приобрел штурмовую винтовку, убил 19 учеников и двух учителей.

Большинство в США поддерживают ужесточение законов о оружии

Байден неоднократно призывал Конгресс принять меры против этой "эпидемии" насилия во время своего пребывания. Его предшественник, Трамп, поступил наоборот и решительно выступал за право частной собственности на огнестрельное оружие.

Опросы показывают, что большинство граждан США поддерживают ужесточение законов об оружии. Однако все усилия в этом направлении пока безуспешны из-за значительного политического сопротивления, в том числе из-за влиятельного лобби по оружию.

По данным активистской группы Gun Violence Archive, уже произошло 385 массовых стрельб с четырёх и более жертвами в этом году. Организация оценивает число жертв от огнестрельного насилия в этом году в 11 570. Огнестрельное оружие стало основной причиной смерти среди молодых граждан США.

Мотивы стрелка в нападении на Апалаческую среднюю школу остаются неясными, служа ещё одним примером распространённости вооружённого насилия в образовательных учреждениях. После инцидента многих родителей просили подождать, прежде чем забирать своих детей, известных как их дети, из-за вопросов безопасности.

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