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На свадебных торжествах участники вступают в жестокое противостояние с правоохранительными органами

На праздновании свадьбы в Вупперталь несколько гостей вступили в физическую драку. При прибытии полиции конфликт обострился, в результате чего пострадали пять полицейских.

 and  Mark Rodriguez
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Полицейские были вызваны на торжество в Вуппертале в субботу вечером (иллюстративное изображение).
Полицейские были вызваны на торжество в Вуппертале в субботу вечером (иллюстративное изображение).

- На свадебных торжествах участники вступают в жестокое противостояние с правоохранительными органами

Во время свадебного торжества в Вуппертале пятеро сотрудников правоохранительных органов получили легкие травмы после того, как гости набросились на них с ударами кулаков, ног и укусами. По их словам, они были вызваны на мероприятие в субботу вечером из-за физической драки среди гостей. Preliminary investigations indicate that multiple individuals engaged in fights using glasses and bottles.

Вуппертальская полиция применила электрошокеры и дубинки

По прибытии на место, офицеры столкнулись с враждебностью, как сообщает представитель. Один из гостей достал кухонный нож, но, к счастью, никто не пострадал. Индивидуум бросил нож на пол. Агрессоров нейтрализовали электрошокерами и дубинками.

Трое мужчин в возрасте от 22 до 24 лет были задержаны полицией. Они оказывали сопротивление и продолжали атаковать офицеров. Кроме того, правоохранительные органы записали личные данные 40 гостей и выписали им приказы о разгоне. Пять травмированных офицеров смогли продолжить свою работу. Как сообщалось ранее WDR.

Задержанные были переданы под стражу местной полиции. Несмотря на травмы, офицеры смогли навести порядок на торжестве и оказать необходимое воздействие.

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