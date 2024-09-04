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Масштабная операция против контрабандистов в пяти регионах Германии

Операции правопорядка против торговцев: Обвиняемые, как считается, незаконно переправили более 140 человек в Германию и Западную Европу. В настоящий момент задержаны лица, подозреваемые в принадлежности к банде.

 and  Hanna Hofmann
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Масштабный рейд: правоохранительные органы провели обыски в пяти регионах и задержали несколько...
Масштабный рейд: правоохранительные органы провели обыски в пяти регионах и задержали несколько подозреваемых

- Масштабная операция против контрабандистов в пяти регионах Германии

С раннего утра правоохранительные органы проводят рейды в различных федеральных землях, цель которых - разгром предполагаемой сети торговли людьми. В операции задействовано 19 мест в Тюрингии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии-Анхальт, как сообщил представитель Федеральной полиции. Основной акцент делается на Йену в Тюрингии, где ранее сообщалось о центре операции.

В рамках операции выданы ордера на арест трех сирийцев и двух иракцев, сообщил представитель. Всего под следствием находятся 18 подозреваемых, от водителей до организаторов высшего звена. Они подозреваются в перевозке более 140 человек по Западно-балканскому маршруту в 2023 и 2024 годах.

Масштабная полицейская операция с участием 340 офицеров

В операции задействовано 340 сотрудников правоохранительных органов. В Йене также участвуют специальные подразделения федеральной полиции из-за потенциальной угрозы со стороны одного из подозреваемых. Однако неясно, был ли подозреваемый вооружен во время рейда.

Предполагается, что небольшие фургоны использовались для перевозки людей. Сначала людей размещали в квартире в Йене. По данным, использовалась система "hawala" для оплаты, где средства перемещаются через посредников.

Расследование было начато после того, как на Западно-балканском маршруте были остановлены несколько фургонов. Представитель Федеральной полиции отметил, что эти отдельные случаи привели к более широкой операции. Расследование ведет прокуратура земли Гера.

Тюрингия служит центром для предполагаемых организаторов

В частности, были обысканы места в Йене, Зондерсхаузене, Нордхаузене, Бад-Зульце в Тюрингии, Любеке в Шлезвиг-Гольштейне, Вайхингене на Энце в Баден-Вюртемберге, Крефельде в Северном Рейне-Вестфалии и Цайце в Саксонии-Анхальт.

Предполагаемые главари якобы базировались в Йене и Зондерсхаузене. Квартиры водителей были обысканы в Любеке, Вайхингене и Крефельде. В Цайце основной целью был хhawala-банкир.

Сеть торговли людьми, расследуемая в данный момент, обвиняется в организации миграции, в результате которой более 140 человек были переправлены по Западно-балканскому маршруту в 2023 и 2024 годах. Предполагаемые организаторы, как считается, базируются в Тюрингии, в частности в Йене и Зондерсхаузене.

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