- Увеличилось число людей, которые полагаются на социальную помощь для поддержки ухода.

В регионе Шлезвиг-Гольштейн отмечен рост числа людей, нуждающихся в долгосрочном уходе и получающих социальную помощь. По данным итогового отчета Статистики Север за 2023 год, всего 10 970 человек воспользовались такой помощью, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Из этих получателей 62% составили женщины, а 80% - люди старше 65 лет. Отчет также показал, что 86% этих людей получали уход исключительно в специализированных учреждениях.

Долгосрочная помощь по уходу является формой социальной помощи, предоставляемой людям, которые нуждаются в постоянном уходе. Статистические данные показывают, что такая помощь оказывается тем, кто не может себе позволить оплатить уход самостоятельно и не имеет достаточной поддержки со стороны альтернативных источников, таких как страхование здоровья.

Социальная политика играет решающую роль в удовлетворении потребностей людей, нуждающихся в долгосрочном уходе и социальной помощи. Рост числа получателей в Шлезвиг-Гольштейне подчеркивает важность регулярного пересмотра политики и корректировки финансирования.

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