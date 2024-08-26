Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСоциальная политика

Увеличилось число людей, которые полагаются на социальную помощь для поддержки ухода.

Беспомощным лицам, лишённым средств на услуги по уходу, предоставляется помощь по уходу. Число лиц, получающих эту социальную льготу, растёт в Северном регионе.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Увеличение потребности в уходе среди получателей социальной помощи наблюдается в северном регионе.
Увеличение потребности в уходе среди получателей социальной помощи наблюдается в северном регионе.

- Увеличилось число людей, которые полагаются на социальную помощь для поддержки ухода.

В регионе Шлезвиг-Гольштейн отмечен рост числа людей, нуждающихся в долгосрочном уходе и получающих социальную помощь. По данным итогового отчета Статистики Север за 2023 год, всего 10 970 человек воспользовались такой помощью, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Из этих получателей 62% составили женщины, а 80% - люди старше 65 лет. Отчет также показал, что 86% этих людей получали уход исключительно в специализированных учреждениях.

Долгосрочная помощь по уходу является формой социальной помощи, предоставляемой людям, которые нуждаются в постоянном уходе. Статистические данные показывают, что такая помощь оказывается тем, кто не может себе позволить оплатить уход самостоятельно и не имеет достаточной поддержки со стороны альтернативных источников, таких как страхование здоровья.

Социальная политика играет решающую роль в удовлетворении потребностей людей, нуждающихся в долгосрочном уходе и социальной помощи. Рост числа получателей в Шлезвиг-Гольштейне подчеркивает важность регулярного пересмотра политики и корректировки финансирования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно