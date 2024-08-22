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Увеличилась привлекательность Камалы Харрис

В избирательной кампании США созвездия шоу-бизнеса тесно переплетено с политикой. После множества звездных появлений певица Пинк теперь должна завершить финал Демократического национального собрания.

 and  Viktoriya Miller
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Розовая, знаменитая певица, готова выйти на сцену на политическом собрании демократов США.
Розовая, знаменитая певица, готова выйти на сцену на политическом собрании демократов США.

Национальном собрании политической партии в Чикаго - Увеличилась привлекательность Камалы Харрис

22 августа, четверг: Демократический съезд заканчивается в Чикаго

Демократическая партия завершает свой съезд в Чикаго в четверг вечером, и на сцене выступят видные фигуры. Как сообщает "Дедлайн", главным событием станет выступление Пинк (44), которая выступит на церемонии закрытия, вскоре после того, как вице-президентский кандидат Камала Харрис (59) произнесет свою речь, получив номинацию партии на президентских выборах. Вечером церемонию будет вести актриса Керри Вашингтон (47).

Звезды поддерживают Харрис

На протяжении трех первых дней съезда на сцену выходили звезды, поддерживая Харрис на президентских выборах в ноябре. Накануне вечером медиа-знаменитость Опра Уинфри (70) поделилась своими мыслями. Рядом с ней выступали музыканты, такие как Джон Ленгон (45), Стиви Уандер (74), Шила Э. (66) и Мэрен Моррис (34), а Минди Кэлинг (45) вела вечер.

Джон Ленгон чествует Принса

Перед тем, как вице-президентский кандидат Тим Уолз (60) выступил с речью, Джон Ленгон выступил на сцене. Как нынешний губернатор Миннесоты, Уолз родом из штата, где прославился Принс. Джон Ленгон почтила память покойного музыкального иконы, исполнив "Пойдем с ума", хит из альбома "Пурпурный дождь" 1984 года, вместе с Шилой Э.

Lil Jon представляет Джорджию

Выступления Джека Шлосберга (31), Барака Обамы (63), Мишель Обамы (60), Дага Эмхофа (59) и мощные вокальные данные Патти ЛаБелль (80) и Коммона (52) взбудоражили толпу. Каждый штат элегантно объявил свои номинации под музыку по выбору. Неожиданное появление Lil Jon (53) увидел рэпера, представляющего Джорджию с хитами "Убавь для чего" и "Снизу".

Первый вечер открылся символической передачей власти от Джо Байдена (81) к Камале Харрис. Кроме сидящего президента США, на сцене также появились его жена Джилл (73) и дочь Эшли (43). Вечером в качестве музыкальных гостей выступили Тони Голдвин (64) и кантри-артист Микки Гайтон (41), а также лауреат премии "Грэмми" Джейсон Избелл (45).

Другие известные фигуры, поддержавшие Камалу Харрис, включали актрису Америку Ферреру (39) и активистку Алисию Гарзу (39), которые выступали на втором дне съезда. Кроме того, во время виртуального подсчета голосов штатов различные музыканты, такие как братья Джонас (последним членом является Пит Дэвидсон в 28 лет) и кантри-певица Кристен Ченоуэт (55), подчеркнули поддержку своих штатов Харрис.

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