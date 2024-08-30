- Увеличение вреда от обмана в Северо-Восточном регионе

В прошлом году количество случаев мошенничества, известных как "обманные преступления", существенно возросло в Мекленбурге-Передней Померании, достигнув примерно 4,7 миллионов евро. Это на 700 000 евро больше, чем в 2022 году. Об этом сообщило Управление уголовной полиции земли (ЛКА) по запросу Немецкого пресс-агентства.

В 2021 году ущерб составил около 3,5 миллионов евро. В 2019 и 2020 годах он был менее 2 миллионов евро. Средний ущерб на одно дело также вырос, почти удвоившись до почти 2000 евро в 2023 году по сравнению с примерно 1300 евро в предыдущие два года.

Растет число случаев обмана пожилых людей

По данным ЛКА, большинство этих случаев были направлены на пожилых людей с целью получения наличных или ценных вещей. Одним из самых распространенных методов является так называемый обман пожилых людей, когда мошенники притворяются внуками жертвы, чтобы выманить у них деньги.

В 2023 году в северо-восточной части было зарегистрировано 721 завершенное дело, что на 100 больше, чем в 2022 году. Более 1600 попыток обмана контрастировали с более чем 2500 случаями в предыдущем году.

ЛКА называет два фактора, способствующих росту

К концу июля этого года в северо-восточной части было зарегистрировано примерно 450 завершенных и еще 570 попыток обмана, жертвами которых стали лица в возрасте 60 лет и старше. Общий ущерб оценивается в около 3,6 миллионов евро, что существенно больше, чем в начале года.

ЛКА назвала два основных фактора, способствующих этому росту: рост любовных афер, когда мошенники создают ложные профили на социальных медиа-платформах или приложениях для знакомств, чтобы получить деньги. Во-вторых, наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, цифровой формой оплаты.

Рост "обманных преступлений" привел к значительному финансовому ущербу, при котором общая сумма украденных денег достигла 4,7 миллионов евро в Мекленбурге-Передней Померании в 2023 году. Многие из этих преступлений были направлены на пожилых людей и использовали методы, такие как обман пожилых людей, когда мошенники притворяются внуками, чтобы выманить у них деньги.

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