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ПанорамаНовостиНовая Зеландия

Увеличение в три раза взноса на въезд туристов в Новую Зеландию

 and  Alex Stellmacher
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Различные путешественники считают Новую Зеландию идеальным местом для отдыха.
Различные путешественники считают Новую Зеландию идеальным местом для отдыха.

Увеличение в три раза взноса на въезд туристов в Новую Зеландию

Новая Зеландия планирует существенно повысить стоимость краткосрочных разрешений на въезд и виз, при этом ответственный министр заверил, что это не повлияет на туризм. Однако представители туристической индустрии обеспокоены и прогнозируют ежегодную потерю десятков тысяч туристов.

Новозеландское правительство объявило о планах почти утроить туристический сбор для туристов из многих стран. В настоящее время он составляет 35 новозеландских долларов (примерно 20 евро), а с 1 октября сбор "Международный сбор за сохранение и туризм" (IVL) увеличится до 100 новозеландских долларов (примерно 56 евро).

Этот сбор придется оплатить онлайн заранее во время процесса подачи заявки на электронное разрешение на въезд NZeTA. Путешественники из Германии, Австрии и Швейцарии не нуждаются в визе для пребывания до трех месяцев. Те, кто хочет остаться дольше, должны будут получить туристическую визу, и их стоимость также существенно увеличится с октября.

Критика со стороны туристической отрасли

"Туризм вносит значительный вклад в экономику Новой Зеландии", - признал министр туризма Мэтт Доусси. Он подчеркнул высокие затраты для местных сообществ, в том числе увеличение давления на региональную инфраструктуру и более высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт в охранных зонах. Он остается оптимистичным в отношении привлекательности Новой Зеландии как туристического направления.

Однако скептически настроенные критики считают иначе. Ассоциация туристической индустрии (TIA) выразила обеспокоенность тем, что Новая Зеландия все еще сталкивается с трудностями в стимулировании туризма после COVID-19 и отстает от других стран. CEO TIA Ребекка Инграм заявила: "Это еще больше ухудшит нашу глобальную конкурентоспособность". Ожидается, что более высокая плата приведет к десяткам тысяч fewer tourists annually.

Новая Зеландия, состоящая из двух основных островов, привлекает множество посетителей со всего мира благодаря своей нетронутой природе, гигантским ледникам, фьордам, вулканам, metropolitan areas like Auckland и прекрасным пляжам.

Предложенное увеличение туристического сбора может отпугнуть некоторых посетителей от выбора Новой Зеландии в качестве места для путешествий, что может повлиять на доходы от туристов в этой отрасли. Несмотря на привлекательность Новой Зеландии, с такими достопримечательностями, как Окленд и нетронутая природа, увеличение стоимости разрешений на въезд и виз может привести к снижению числа туристов из разных стран, как прогнозирует Ассоциация туристической индустрии.

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