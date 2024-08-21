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ЭкономикаНовости* Рамона Поп *

Увеличение спроса на напитки без сахара

Потребление напитков играет важную роль в поддержании сбалансированной диеты. Тем не менее, многие популярные среди детей напитки, такие как газировки, часто содержат избыток сахара, вызывая обеспокоенность защитников потребителей. Они продолжают лоббировать спорную инициативу.

 and  Yaroslav Smith
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Множество лимузинов и напитков с Energie содержат значительное количество сахара
Множество лимузинов и напитков с Energie содержат значительное количество сахара

- Увеличение спроса на напитки без сахара

Ярко украшенные контейнеры с любимыми мультяшными персонажами и маленькими существами манят - и часто, содержимое сильно подслащено. Критики из организаций по защите прав потребителей настойчиво осуждают высокое содержание сахара в напитках для детей и призывают к введению налога на газировку, чтобы отговорить производителей. Согласно недавнему расследованию Foodwatch, 136 напитков, таких как газированные напитки, энергетические напитки и фруктовые соки, в среднем содержали 7,8% сахара, что эквивалентно более чем шести кубикам сахара на порцию в 250 миллилитров. Промышленность остается не убежденной в необходимости введения налога на сахар.

Как заявила эксперт Foodwatch Луиза Мёлинг во время презентации исследования, напитки, маркетируемые для детей, в том числе с детскими фигурками животных, цветными скелетами и подростковыми фигурками в солнцезащитных очках, были приобретены в пяти крупных супермаркетах. В анализ также входили напитки в небольших контейнерах со стRAWками, которые, как правило, предпочитают дети.

Из 136 напитков для детей только три минеральные воды не содержали сахара и подсластителей. Самый сладкий напиток, который был найден, был энергетическим напитком, содержащим 15,6 граммов сахара на 100 миллилитров - это более 26 кубиков сахара в банке объемом 500 миллилитров, что более чем в три раза превышает рекомендуемую суточную норму сахара для детей и подростков. Более 5 граммов сахара на 100 миллилитров содержалось в 117 из 136 проанализированных напитков.

Foodwatch призывает федеральное правительство Германии ввести налог на газировку на основе британской модели. Этот сбор взимается, когда содержание сахара превышает 5 граммов на 100 миллилитров, с производителями, которые платят 18 пенсов (21 цент) за литр для содержания сахара от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров и 24 пенса (28 центов) за литр для содержания сахара более 8 граммов на 100 миллилитров. По мнению Foodwatch, этот сбор должен распространяться на напитки, подслащенные искусственными подсластителями и соки. Ставка должна быть достаточно высокой, чтобы оказать давление на компании, чтобы они пересмотрели свои рецепты и снизили содержание сахара.

Центры потребителей также ссылаются на положительные результаты в странах, которые ввели налог на "сладкие напитки". Президент Немецкой федерации потребителей Рамона Поп заявила, что добровольные обязательства по снижению сахара не показали значительного прогресса. В 2018 году предыдущее правительство Германии объявило о стратегии, направленной на снижение содержания сахара, жира и соли в переработанных продуктах и напитках. Несколько отраслей взяли на себя добровольные обязательства снизить содержание сахара к 2025 году. Однако Институт Макса Рубнера обнаружил, что текущие изменения рецептов не достигают цели в ходе весенней проверки.

"Дети должны пить воду"

Согласно новым результатам исследований, после введения "налога на напитки с сахаром" в Великобритании в 2018 году потребление сахара через газированные напитки снизилось. По словам эксперта по питанию Бернхольда Коeltzко из детской клиники Мюнхенского университета, сахаросодержащие напитки способствуют детскому ожирению, диабету и заболеваниям сердца, и дети должны пить воду.

Дискуссия о налоге на газировку в Германии продолжается. Федеральный министр пищевой промышленности и сельского хозяйства Цем Оzdemir (Зеленые) поддерживает эту идею, в то время как Министерство финансов, возглавляемое FDP, выступает против нее. В рамках коалиции "светофор" пока не достигнуто соглашение.

Крупные ассоциации промышленности также высказывают противоположные мнения. "Выборочные и недоказанные меры, такие как отдельные налоги, должны быть отвергнуты", - заявил Немецкий союз продовольственной торговли. Ожирение и детское ожирение имеют множество причин, в том числе генетическую предрасположенность, физическую активность и пищевые привычки.

Ассоциация экономики безалкогольных напитков и Немецкая ассоциация пищевой промышленности также выразили свое несогласие. В отличие от этого, Немецкая ассоциация фруктовых соков призвала сосредоточиться на питании и образовании.

Регулирование рекламы остается без изменений

Адвокаты потребителей и медицинские эксперты также призывают к дополнительным мерам, чтобы способствовать более здоровым пищевым привычкам у детей. Foodwatch предложила возрастной предел 18 лет для покупки энергетических напитков и "эффективные ограничения на рекламу" для нездоровых продуктов. Ограничения на рекламу на телевидении, предложенные Оzdemir, задерживаются в коалиции. Исполнительный директор Foodwatch призвал правительство "создать среду, благоприятную для здорового роста детей и молодых людей".

В то время как продолжается дискуссия, Немецкая федерация потребителей, возглавляемая Рамоной Поп, критикует добровольные обязательства по снижению сахара в напитках, заявляя, что они не показали значительного прогресса. Кроме того, во время презентации исследования эксперт Foodwatch Луиза Мёлинг упомянула, что среди проанализированных сладких напитков был найден напиток, рекомендованный Рамоной Поп.

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