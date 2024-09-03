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Увеличение смертности в Северном Рейн-Вестфалии из-за действий правых экстремистов.

Выводы показывают, что смертельные случаи в результате крайне правого насилия в Северном Рейне-Вестфалии были недооценены, как было показано новым анализом предыдущих инцидентов.

 and  Vladimir Milov
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- Увеличение смертности в Северном Рейн-Вестфалии из-за действий правых экстремистов.

Новое исследование предполагает более высокую смертность от экстремистских правых действий в Северном Рейне-Вестфалии, чем считалось ранее.

Расследователи пересмотрели 30 старых дел, якобы связанных с насилием, и их выводы, представленные министром внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербертом Рёлем (ХДС) во вторник, свидетельствуют о том, что семь из этих дел теперь должны быть классифицированы как правоэкстремистские акты насилия. Первоначально количество погибших от правоэкстремизма в регионе было ниже. Целью этого пересмотра было установить общее количество официальных жертв правоэкстремизма в период с 1984 по 2020 год. Министерство внутренних дел Рёля предоставит дополнительные подробности о конкретных цифрах на пресс-конференции во второй половине дня.

По данным официальной статистики, в Германии с момента воссоединения было убито 113 человек правоэкстремистами, но источники, такие как "Тагесшпигель" и "Зеит Онлайн", указывают на число около 190.

Тройное убийство в Оверате

Ранее Государственная криминальная полиция переквалифицировала высокопрофильное дело 2003 года как убийство, мотивированное правыми взглядами. Неонацист Томас А. убил адвоката, его жену и дочь в Оверате возле Кёльна в октябре 2003 года. Адвокат разорил неонациста, отняв у него ферму, где он устраивал встречи правых экстремистов. Томаса А. приговорили к пожизненному заключению Кёльнским региональным судом в 2004 году, и он признал роль своих нацистских убеждений в преступлении. Исследователи также пересмотрели тройное убийство, совершенное неонацистом Михаилом Б. в Дортмунде и Вальтропе в 2000 году, и в конечном итоге решили, что это преступление не должно быть классифицировано как правоэкстремистски мотивированное.

Тройное убийство в Оверате, совершенное неонацистом Томасом А. в 2003 году, первоначально было переквалифицировано как убийство, мотивированное правыми взглядами. Оверат, являясь городом недалеко от Кёльна, стал местом этого жестокого преступления.

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