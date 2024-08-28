- Увеличение случаев взлома в школе в Северном Рейн-Вестфалии

Взломы школ в Северном Рейн-Вестфалии резко возросли в прошлом годуПо данным Государственного уголовного розыска (ЛКА) Северного Рейн-Вестфалии, в прошлом году произошло увеличение случаев взломов школ в Северном Рейн-Вестфалии. Число инцидентов достигло 851, что на 756 больше, чем в предыдущем году. Это представляет собой рост более чем на 11 процентов.

В отличие от этого, если мы посмотрим на последние четыре года, мы заметим снижение примерно на 30 процентов. В 2019 году было зафиксировано 1084 случая взломов школ, за ним последовали 967 случаев в 2020 году.

Однако, что интересно, общий ущерб от этих взломов за последние годы существенно возрос. Например, 1084 инцидента в 2019 году привели к ущербу примерно в 725 000 евро. В отличие от этого, ущерб от 851 инцидента в 2023 году превысил 1,2 миллиона евро.

Роль цифровых устройствЛКА предполагает, что этот рост ущерба может быть связан с цифровой трансформацией, которая произошла в школах с 2022 года. С увеличением внимания к цифровым медиа в образовании, в школах стало доступно больше цифровых устройств, таких как планшеты. Эти устройства, которые часто приобретались для учащихся во время пандемии COVID-19, стали популярными целями для грабителей. Кроме планшетов, в опасности также находятся другие электронные устройства и наличные деньги.

В мае 2023 года профессиональный колледж в Билефельде лишился 186 планшетов стоимостью более 90 000 евро. Аналогичные инциденты были зафиксированы в школах в Лангенфельде (район Меттманна) и Бедбург-Хау (район Клеве). В мае профессиональная школа в Фрехене (район Рейн-Эрфт) была ограблена на сумму около 50 000 евро, в том числе наличные деньги, электронные устройства и сейф.

Расследования в КёльнеЛКА не смог предоставить никаких данных о временных трендах взломов школ, таких как их происхождение во время школьных каникул. Однако наличие большого количества планшетов, назначенных учащимся во время летних каникул, может служить стимулом для некоторых грабителей.

Ранее в этом году специальная следственная группа, занимающаяся взломами в школах и детских садах, сообщила о успехе. После нескольких обысков в NRW группа из 15 молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет расследуется кёльнской криминальной полицией. Они подозреваются в том, что взломали по крайней мере 38 школ и детских садов в и вокруг Кёльна в 2023 году. Группа подозревается в краже наличных денег, планшетов и ноутбуков на сумму более 500 000 евро и причинении ущерба имуществу на сумму 250 000 евро.

Комиссия, в соответствии со статьей 113, может быть обязана принять вспомогательные акты для решения проблемы кражи цифровых устройств в школах в связи с ростом случаев взломов. Этот рост взломов и связанные с ним кражи были связаны с цифровой трансформацией в школах и наличием ценных цифровых устройств.

Читайте также: