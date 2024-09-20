Увеличение распространенности трансгендерных хирургических процедур

Большее количество людей в Германии все чаще выбирают процедуры по подтверждению пола. Путь к этому долог, и пациенты часто испытывают значительный дискомфорт. Также отмечается рост враждебности по отношению к тем, кто проходит трансформацию, с экспертами, подчеркивающими: "Трансгендерность - не просто модная тенденция."

Жить в неправильном теле - все больше людей выбирают операции по подтверждению пола. С принятием Закона о самоопределении этой зимой хирургические центры ожидают дальнейшего роста спроса. Что стоит за этим трендом и какие медицинские процедуры вовлечены?

В стране всего несколько клиник, готовые справляться с комплексными операциями по смене пола. Одна из таких клиник - Агаплесион Маркус госпиталь в Франкфурте, единственный центр в Гессене. Профессор Ульрих Ригер, заведующий пластической хирургией, и доктор Саския Моргенштерн, руководитель реконструктивной урологии, проводят разнообразные транссексуальные операции уже много лет. Профессор Йорг Бойунга возглавляет рабочую группу по транссексуальной медицине в Университетской клинике Франкфурта. Все они сообщают о высоком уровне стресса среди пациентов. Идея о трансгендерности как о тренде отвергается Бойунгой как абсурдная: "Никто не делает это ради моды."

Рост числа операций

Статистика Федерального статистического управления показывает, что в 2021 году было проведено 2598 операций по смене пола по всей стране, по сравнению с 419 в 2007 году. Количество операций в соотношении растет каждый год.

"Хотя рост впечатляет, это не взрывной рост", - уточняет Моргенштерн. Каждая операция учитывается отдельно, независимо от того, проходит ли один пациент несколько операций. Например, один транссексуальный мужчина может быть учтен как семь операций "из женского пола в мужской" в статистике. Многие не стремятся к полным операциям, добавляет Моргенштерн. Гормональная терапия сама по себе может значительно улучшить качество жизни для многих людей.

Встречая враждебность

Поиск признания начинается со борьбы за терминологию: Медицински точным термином является "гендерная дисфория" - состояние, при котором воспринимаемая гендерная идентичность не соответствует назначенному при рождении полу. "Гендерная дисфория" относится к тревоге, вызванной этой дисфорией.

Первая встреча Бойунги с транссексуальным человеком произошла примерно 20 лет назад. "Перед мной стоял мужчина за 50, который всю жизнь подвергался насилию и был на грани отчаяния. Он сказал: 'Либо я найду помощь, либо я покончу с собой'."

Враждебность, с которой сталкиваются эти люди, была ярко продемонстрирована в начале этого года, когда оскорбительные надписи, направленные против транссексуальных и квир-людей, были найдены в туалете скорой помощи университетской клиники. Бойунга подтверждает, что враждебность усилилась, и порог для ненавистнических высказываний в социальных сетях упал.

Длительный путь

Так как никто не может просто прийти в Маркус госпиталь на операцию или получить рецепт на гормоны в университетской клинике в тот же день, сначала требуется одобрение эндокринологов и психологов. Иногда гормональная терапия служит единственным лечением, например, для подавления или стимулирования роста груди, повышения или понижения голоса, стимулирования или предотвращения роста бороды. Иногда гормональная терапия является прелюдией к более длинному пути.

Самая популярная процедура для обоих полов связана с грудью. Многие транссексуальные мужчины проходят мастэктомию, в то время как многие транссексуальные женщины выбираютaugmentation mammoplasty. "Зачастую это заканчивается одной операцией", - говорит Ригер. Для большинства транссексуальных людей трансформация в основном сосредоточена на их внешнем виде для посторонних. Согласно исследованию, 65% из 6800 транссексуальных людей проходили гормональную терапию, а 75% транссексуальных женщин и 84% транссексуальных мужчин выбирали хотя бы одну операцию.

Стать женщиной

Для людей с мужским телом, которые также выбирают операцию по выравниванию половых органов, процедура обычно включает следующие шаги (в упрощенном виде): Удаляются яички. Мошонка превращается в половые губы. В брюшной области создается искусственная вагинальная полость. Пенис выхолощается. Кожа пениса загибается внутрь - это становится вульвой. Головка превращается в клитор.

Большинство нервов сохраняются, как объясняет Моргенштерн. Исследование 2017 года в Канаде показало, что более 80% опрошенных транссексуальных женщин смогли достичь оргазма. Однако есть и цена: после выписки "новую вагину" нужно несколько раз в день растягивать прибором, чтобы предотвратить сужение. А что, если женское тело должно стать мужским?

Операция по созданию нового пениса - фаллопластика - более сложная процедура. Врачи берут кожу с предплечья пациента и ткань из бедра. Естественная эрекция невозможна, поэтому вставляется имплантат, который транссексуальный мужчина надувает перед сексом.

Риск осложнений

Пенильный имплантат является чужеродным телом, которое организм может принять по-разному, отмечает Моргенштерн. Даже в случае благоприятного исхода может потребоваться замена имплантата через несколько лет. Также требуется удлинение уретры, что может быть достигнуто с помощью свернутых половых губ или других средств. Переходы - высокорискованные области для осложнений.

По сравнению с этим, хирургические имплантаты для новых яичек, как правило, просты. Созданный пенис не является точной копией естественного, как объясняет хирург, хотя головка через год после первоначальной операции формируется для того, чтобы придать новому пенису более естественный вид. Пациент проходит до 20 послеоперационных проверок. Большинство транссексуальных мужчин, прошедших эту процедуру, сообщают о достижении оргазма.

Нужно ли это, разумно ли это, оправдано ли в определенных случаях?

Необходимо ли, рационально ли или оправдано это для отдельного человека - вопрос, который Ригеру не нужно решать. Перед встречей с ним и Моргенштерном пациенты должны пройти психологическую и психиатрическую оценку, получать хотя бы полгода гормональную терапию и застраховать себя на случай операции. Серия операций с шестью вмешательствами может стоить несколько десятков тысяч евро, по словам Ригера. Пациенты, перенесшие операцию по смене пола в больнице Маркус, редко об этом сожалеют, говорит Моргенштерн. "Даже если были многочисленные осложнения, уровень удовлетворенности впоследствии очень высок - потому что это делает такой значительный вклад в их жизнь".

Мета-анализ 27 исследований, в которых участвовали 7928 транссексуальных пациентов, показал, что только 1% сожалел об операции по смене пола. "Пациенты хорошо осведомлены о том, на что идут", - говорит Ригер. "И они готовы отправиться в это путешествие".

Что изменилось с увеличением числа случаев, так это клиентура: "Пациенты становятся моложе", - говорит Бойунга. Критики могут расценить это как отрицательное развитие, но Бойунга видит в этом положительный аспект: "У них была более короткая история страданий".

Еще одно изменение: в прошлом больше транссексуальных женщин обращались в клинику - биологические мужчины с женской идентичностью, но теперь больше женщин, которые хотят идентифицировать себя как мужчины. "Постоянной проблемой" для него является вопрос о том, как обращаться с очень молодыми людьми. Блокировщики пубертата, которые задерживают развитие в мужчину или женщину, вызывают споры. Критики argue, что они представляют собой преждевременное решение для молодого человека.

С 2018 года существует медицинское руководство по диагностике, консультированию и лечению. Однако между отдельными специализированными центрами в области хирургии есть значительные различия. В настоящее время разрабатывается руководство по гендерно-аффирмирующим хирургическим процедурам.

Новая рабочая группа по транссексуальной медицине планирует разработать руководства по процессу гендерной аффирмации и координировать исследовательские проекты. Это необходимо, потому что количество научных исследований в настоящее время ограничено. Тема относительно новая, поэтому отсутствуют долгосрочные данные, такие как эффекты длительного использования гормонов и почему транссексуальные женщины имеют более высокий уровень самоубийств.

Начиная с ноября, вступит в силу новый "Закон о самоопределении в отношении пола", который был одобрен Бундестагом в апреле 2024 года. Он заменяет Закон о транссексуалах 1981 года, который Федеральный конституционный суд признал неконституционным в нескольких решениях. Новый закон стремится упростить смену пола и имен для транссексуальных, интерсекс и небинарных лиц. Однако он не охватывает регулирования в отношении гендерно-аффирмирующих медицинских процедур, как подчеркивало Федеральное министерство здравоохранения.

Европейский Союз, с его обязательством в области прав человека, играет решающую роль в продвижении политики, включающей транссексуальных лиц. Уважая важность правовых гарантий, страны-члены ЕС призываются принять Закон о самоопределении, подобный тому, который должен вступить в силу в Германии в ноябре, чтобы облегчить смену пола и имени для транссексуальных, интерсекс и небинарных лиц.

В свете растущего числа операций по смене пола и растущей терпимости к транссексуальным лицам Европейский Союз имеет потенциал для оказания влияния на другие страны мира, чтобы они приняли подобные политики и законодательство, гарантируя равенство и уважение ко всем лицам, независимо от их гендерной идентичности.

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