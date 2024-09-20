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Увеличение распространенности разводов в Китае приравнивается к прибыльным возможностям для некоторых людей.

Появившийся тренд на разводы подчеркивает изменение взглядов на брак в Китае и нарастающую демографическую проблему, которая маячит над второй по величине экономикой Китая

 and  Mark Rodriguez
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Два человека ловят рыбу у канала 12 апреля 2024 года в Пекине, Китай
Два человека ловят рыбу у канала 12 апреля 2024 года в Пекине, Китай

Увеличение распространенности разводов в Китае приравнивается к прибыльным возможностям для некоторых людей.

Несмотря на непрерывное снижение уровня браков в Китае, 28-летняя фотограф, базирующаяся в провинции Хэнань, нашла способ извлечь выгоду из растущей тенденции: разводов. Теперь она фотографирует пары, которые отмечают и иногда празднуют окончание своих отношений.

По данным Национального бюро статистики Китая, уровень браков в стране неуклонно снижался, с пика в 13 миллионов в 2013 году до менее 7 миллионов в 2022 году, самого низкого уровня с 1985 года. Несмотря на незначительный рост в 2022 году, почти до 8 миллионов, власти обеспокоены этой тенденцией.

С другой стороны, уровень разводов резко вырос, достигнув рекордного уровня в 4,7 миллиона в 2019 году, что более чем в четыре раза выше, чем два десятилетия назад. Правительство пыталось сдержать этот рост, введя обязательный 30-дневный "период охлаждения" для пар перед разводом, что привело к временному снижению в 2021 году, но число разводов в 2023 году увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Эти тенденции способствовали серьезному демографическому кризису в Китае, усугубленному замедлением экономики, старением населения и снижением уровня рождаемости в результате многолетней политики "одна семья - один ребенок".

Вдохновленная длинными очередями в правительственных офисах, которые облегчают процессы расставания, фотограф начала предлагать свои услуги разведенным в прошлом году. За это время она сфотографировала около 30 пар, запечатлев эмоции отчаяния и радости, когда они распутывают свои брачные узы.

"Дело идет хорошо", - говорит фотограф. "И радость, и печаль достойны быть запечатленными".

Изменение отношения к разводам

Фотографический бизнес фотографа проливает свет на меняющиеся взгляды Китая на брак.

Раньше развод в китайском обществе, которое ценит стабильность семьи и единство, считался табу. Сегодня молодые люди более открыто относятся к разводам, даже если они являются результатом неудачного брака.

Культурный сдвиг привел к процветанию рынка фотографии разводов, не только для этой фотографа, но и для других фотографов, надеющихся воспользоваться этой тенденцией.

Примеры таких фотографий можно найти на китайской социальной платформе Xiaohongshu, где пары подписывают свои свидетельства о разводе и позируют с ними.

"Мне 29 лет. Счастливый развод", - написала одна пользовательница, сопровождая фото своих свидетельств о браке и разводе.

Кроме того, компании теперь предлагают услуги по церемониальному избавлению от сувениров бывших супругов.

Пэн Сюйцзянь, старший научный сотрудник Викторианского университета в Австралии, считает, что культурный сдвиг отражает стремление молодого поколения к личной свободе и карьерному росту.

Она связывает снижение уровня браков с экономическими и социальными факторами, такими как высоко конкурентный рынок труда и высокие затраты на проживание.

Для тех, кто выбирает развод, это больше не считается позорным, согласно фотографу.

Данное изображение показывает ветхую свидетельство о браке, сопровождающееся нескольких роз

"Не стыдно быть храбрым и разводиться", - говорит она. "Обе стороны все еще испытывают чувства и хотят почтить отношения".

Одна пара, нанявшая ее, выбрала ресторан, где они были на своей первой дате, заказав ностальгические блюда и сидя друг напротив друга без слов. После фотосессии оба плакали, по словам фотографа.

Жена страдала от постоянных конфликтов с родственниками мужа, а муж был слишком занят работой, чтобы помочь разрешить споры, объясняет фотограф.

К сожалению, не все расставания взаимны.

Фотограф вспоминает мужчину, который весь сеанс фотографирования игрался со своим телефоном, заставляя женщину плакать. Мужчина сказал ей не делать много фотографий с его лицом в них впоследствии.

Это не был единственный раз, когда мужчина отказывался от ее услуг; позже он нанял другого фотографа, чтобы запечатлеть свою новую свадьбу со своей партнершей.

Тем не менее, фотограф в основном обслуживает женских клиентов, убеждая мужчин разделить расходы на услугу.

Развод как товар

В 60 милях от Пекина Лю Вэй и его команда управляют бизнесом, помогающим разведенным парам избавиться от следов своих предыдущих браков.

Лица на старых свадебных фотографиях закрашиваются баллончиком с краской перед тем, как их уничтожат в дробилке вместе с другими дорогими сувенирами. Весь процесс снимается на видео для тех, кто ищет closure и возможность двигаться вперед.

Спрос на услуги Лю был так высок, что его бизнес процветает, с тех пор как он уничтожил свадебные фотографии почти для 2500 пар с момента своего основания в 2021 году.

Гэри Нг, экономист из французского инвестиционного банка Natixis, отмечает сложность предсказания размера рынка разводов и потенциала для роста, но признает, что растущие уровни разводов в Китае указывают на "больше экономической деятельности, связанной с этим".

Тан, фотограф, уже думает о том, как расширить свой бизнес, ищет способы побудить бывших клиентов вернуться, если судьба снова соединит расставшихся пар.

"Я предложу скидку в 18%, если пара снова поженится и попросит меня запечатлеть этот момент", - предлагает она.

Фотографический бизнес Тана привлек других фотографов, которые хотят воспользоваться растущей тенденцией фотографии разводов в Китае. С ростом уровня разводов также стали популярными компании, предлагающие услуги по церемониальному избавлению от сувениров бывших супругов.

Бывшая романтическая пара, зарегистрированная в отделении гражданских дел в Хэнани, Китай
Завод Лью Вэя в Пекине предоставляет услуги разведенным людям, разрушая напоминания о их бывших супружеских союзах.

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