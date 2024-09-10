- Увеличение расходов на сельскохозяйственную землю - Altenburger Land переживает рекордные цены

Цены на поля и пастбища в Тюрингии продолжают расти. В прошлом году покупатели в среднем платили 13 605 евро за гектар сельскохозяйственных земель, согласно данным Статбюро в Эрфурте. В отличие от этого, средняя цена в 2022 году составляла 12 288 евро за гектар, что на 1 317 евро меньше. Самыми дорогими территориями были якобы земли Альтенбургского района, а самыми дешевыми - лесистый район Сальфельд-Рудольштадт. Согласно данным Статбюро, также увеличилось количество переданных в собственность сельскохозяйственных участков.

В Тюрингии продолжается спор о том, как ограничить приобретение земли крупными, в основном несельскохозяйственными инвесторами или фондами. Закон об аграрной структуре, который ранее рассматривался в земельном парламенте в Эрфурте, не был утвержден до выборов. Он должен быть повторно представлен в земельном парламенте.

Различия в ценообразовании

Согласно данным Статбюро, средняя цена продажи сельскохозяйственных земель в прошлом году составила 26 996 евро за гектар в районе Альтенбургского земельного района, 18 318 евро в районе Унструт-Хайних, плодородном регионе Тюрингенской впадины, и 15 616 евро в районе Нордхаузен. В отличие от этого, сельскохозяйственные земли в районе Вартбург продавались по цене 8 444 евро за гектар, а в районе Сальфельд-Рудольштадт - по цене 6 234 евро за гектар.

Согласно данным Статбюро, большинство земельных сделок были связаны с арендной землей, но также и с пастбищами, такими как луга и пастбища. Всего было продано 3 430 сельскохозяйственных участков, что на 353 сделки больше, чем в 2022 году. В результате этого было приобретено 5 106 гектаров новыми собственниками, что на 900 гектаров больше, чем в предыдущем году (4 216 гектаров). Общая стоимость покупки сельскохозяйственных участков составила примерно 69,9 миллиона евро.

В Тюрингии продолжается дискуссия о регулировании приобретения сельскохозяйственных земель крупными несельскохозяйственными инвесторами или фондами. В прошлом году сельскохозяйственные земли в районе Альтенбургского земельного района были проданы по значительной премии, достигнув 26 996 евро за гектар, что подчеркивает существенные различия в ценообразовании по всему региону.

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