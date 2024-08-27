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Увеличение присутствия правоохранительных органов на праздниках в Саксонии

Происшествие в Золингене также является предметом обсуждения в Саксонии. На собраниях общины или важных мероприятиях полиция должна повышать свою видимость.

 and  Anne Legman
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Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер, представляющий ХДС, выступает за ужесточение...
Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер, представляющий ХДС, выступает за ужесточение пограничного контроля и регулярные депортации в отношении инцидента в Солингене.

- Увеличение присутствия правоохранительных органов на праздниках в Саксонии

После трагического инцидента с ножом на городском празднике в Солінген, Саксония планирует усилить присутствие полиции на крупных мероприятиях. Все станции в регионе получили указание увеличить видимость патрульных команд и создать видимое присутствие на таких событиях, как спортивные мероприятия, музыкальные фестивали, народные праздники или собрания, как объявил представитель Министерства внутренних дел агентству German Press.

Между федеральным и государственным правительствами ведется постоянная коммуникация. В свете "текущей угрозы" они планируют пересмотреть и пересмотреть планы безопасности для мероприятий с организаторами мероприятий.

Инцидент с ножом спровоцировал дискуссию

Тройное смертельное нападение с ножом произошло на городском празднике в Солінген (Северный Рейн-Вестфалия) в пятницу вечером. Подозреваемый, 26-летний человек из Сирии, в настоящее время находится под стражей. Исламское государство (ИГ) взяло на себя ответственность за это преступление.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шюстер (ХДС) ранее выступал за усиление пограничного контроля и неумолимые депортации в "Саксонской газете", предлагая меры, такие как депортационные рейсы в Сирию и Афганистан. Этот акт насилия также вызвал дискуссию о более строгих правилах ношения ножей.

Рост инцидентов с ножом в Саксонии

По данным Государственного уголовного розыска (ЛКА), количество инцидентов с ножом в регионе резко возросло. В 2023 году было зарегистрировано 1373 инцидента, связанных с нападениями с ножом - на 21,9% больше, чем в 2022 году. В прошлом году 77 человек получили серьезные ранения, и 14 человек погибли в результате нападений с ножом в Саксонии.

Из примерно 1200 подозреваемых 49,2% не были гражданами Германии, в основном прибывшими из Сирии, Афганистана, Ливии, Туниса и Ирака.

Комиссия, состоящая из представителей федерального и государственного правительств, запланирована для обсуждения растущих инцидентов с ножом и недавнего трагического нападения в Солінген. В ответ на увеличение угрозы Комиссия планирует предложить обновленные протоколы безопасности для крупных мероприятий Министерству внутренних дел.

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