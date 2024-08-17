- Увеличение попыток кражи в магазинах со стороны людей с умственными отклонениями, как отмечает специалист

Специалисты предупреждают о растущем риске краж в магазинах, связанном с использованием самообслуживания на кассах. "Больше товаров крадут в этих магазинах. Торговцы теряют до 2% своей выручки из-за самообслуживания, что является значительной суммой и существенно больше, чем с традиционными кассами", - заявил профессор Штефан Рюшен, эксперт по торговле продуктами питания в Университете Двойной Баден-Вюртемберг в Хайльбронне. Однако риск существенно варьируется в зависимости от местоположения, с более высокой частотой краж в городских центрах, чем в сельской местности. Рюшен связывает эту тенденцию с беседами с торговцами и другими отраслевыми экспертами.

Несмотря на увеличение риска краж, Рюшен уверен, что розничная торговля продолжит ориентироваться на самообслуживание на кассах. "Сector розничной торговли повсеместно испытывает нехватку персонала. Кроме того, клиенты теперь хотят и ценят эту услугу из-за своей нежелания стоять в длинных очередях", - сказал он.

Рюшен также выделил несколько активных мер по борьбе с высоким риском краж. Например, он упомянул о наблюдении охранников за зоной самообслуживания и барьерах выхода, которые открываются только после сканирования чека кассы. Также возможно идентифицировать, с помощью видеонаблюдения, если клиенты не сканируют товары или предоставляют ложную информацию о весе или выборе фруктов. Розничная торговля должна дальнейшим образом продвинуться в профилактике и выявлении краж, считает Рюшен.

Статистика преступлений немецкой полиции показывает увеличение случаев краж в магазинах в последнее время. Рюшен связывает это с такими факторами, как растущая инфляция, рост цен и снижение покупательной способности, а не с увеличением числа самообслуживающихся касс, где клиенты сканируют свои покупки.

В своем исследовании в Университете Двойной Баден-Вюртемберг в Хайльбронне профессор Рюшен сотрудничал с торговцами и отраслевыми экспертами для сбора данных о тенденциях краж. Несмотря на более высокий риск краж в городских центрах, подобных Хайльбронну, торговцы все больше полагаются на самообслуживание на кассах из-за спроса клиентов и нехватки персонала.

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