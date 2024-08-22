- Увеличение ответственности более 1,4 млн водителей

Начиная с 2023 года, примерно 1,4 миллиона владельцев автомобилей в Северном Рейне-Вестфалии столкнутся с ухудшенным местным уровнем в своем обязательном страховании автогражданской ответственности. GDV (Объединение немецких страховщиков) объявило, что эти оценки возрастут в 8 из 53 регистрационных округов.

Пострадавшие регионы включают городскую зону Ахена, Эннепе-Рур, Хаген, Херне, Хёкстер, Минден-Люbbecke, Реклингхаузен и Везен. В этих районах расходы на автострахование могут возрасти. Страховщики могут ввести эти новые рейтинги для новых договоров сразу и для действующих контрактов с начала следующего страхового периода.

С другой стороны, в Падерборне и Опе улучшатся рейтинги, что может привести к снижению премий для примерно 250 000 человек. Для водителей, находящихся в других округах, ситуация, скорее всего, останется прежней. Кроме того, в полисном автостраховании происходят изменения: около 650 000 из примерно 8,2 миллиона владельцев полисного автострахования в NRW перейдут на более выгодный уровень, а 200 000 - на менее выгодный.

В настоящее время Оффенбах имеет худшую статистику убытков в стране.

GDV ежегодно рассчитывает статистику убытков в 413 регистрационных округах Германии, чтобы определить, где водители наносят наибольший ущерб. На основе этой информации округа классифицируются по региональным классам, отражающим вероятность убытка. В целом, более высокий рейтинг означает более низкую страховую премию. Однако GDV поясняет, что изменения в региональном классе не предсказывают направление развития цен на автострахование.

Автострахование гражданской ответственности имеет 12 региональных классов. Наихудший и наименее желанный, класс 12, не применяется к какому-либо городу в NRW. Города, такие как Эссен, Гelsenkirchen, Hagen, Remscheid и Wuppertal, находятся в классе 11. Бorken, Coesfeld, Höxter, Kleve, Münster, Paderborn и Warendorf имеют лучшие рейтинги в NRW, с классом 4.

В целом по стране, район Эльбе-Эльстер в Бранденбурге занимает первое место с рейтингом класса 1. Оффенбах имеет худшую статистику убытков с рейтингом класса 12, превышающим средний почти на 40%.

В свете этих изменений владельцы автомобилей в пострадавших регионах, таких как городская зона Ахена, Эннепе-Рур, Хаген, Херне, Хёкстер, Минден-Люbbecke, Реклингхаузен и Везен, могут готовиться к увеличению расходов на автострахование из-за ухудшенного местного уровня в своем обязательном страховании. Страховщики могут сразу же скорректировать свои рейтинги для новых договоров и ввести их для действующих контрактов с начала следующего страхового периода.

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