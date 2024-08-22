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Увеличение налоговых поступлений для городских районов и местных органов власти в Массачусетсе (MV)

В 2023 году через базовые и торговые налоги было перечислено 936,9 миллионов евро, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году.

 and  James Williams
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В 2023 году доход от основного и предпринимательского налога в Мекленбург-Передней Померании вырос...
В 2023 году доход от основного и предпринимательского налога в Мекленбург-Передней Померании вырос на 3,5%.

- Увеличение налоговых поступлений для городских районов и местных органов власти в Массачусетсе (MV)

В Мекленбурге-Передней Померании доходы городов и общин резко возросли за счет налогов на недвижимость и коммерческую деятельность. По данным Государственного управления внутренних дел, доходы выросли на астрономические 31,3 миллиона евро до общей суммы в 936,9 миллиона евро в 2023 году, что составляет увеличение на 3,5% по сравнению с 2022 годом. Налоги на недвижимость и коммерческую деятельность являются основными источниками дохода для общин.

Налог на коммерческую деятельность внес значительный вклад в размере 723,2 миллиона евро в государственную казну - рост на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы облегчить свое финансовое бремя, 119 из 726 общин повысили ставку налога на коммерческую деятельность в 2023 году. Средняя ставка составила впечатляющие 397%.

Средняя ставка налога на недвижимость составила 447%, а доходы увеличились на 2% и достигли 195,4 миллиона евро. Налог на недвижимость взимается tanto с жилых, так и с коммерческих объектов и является важным фактором при определении налога на недвижимость для городов и общин.

Самая высокая ставка была установлена общиной Вакеров в районе Передняя Померания - Грайфсвальд на впечатляющие 700%. Расходы по налогу на недвижимость ложатся на владельцев недвижимости, но обязательства могут быть переданы арендаторам или съемщикам.

Рост доходов от налогов на недвижимость и коммерческую деятельность существенно укрепил налоговые доходы Мекленбурга-Передней Померании, составив в общей сложности 936,9 миллиона евро в 2023 году. Благодаря увеличению налоговых доходов некоторые общины решили повысить ставки налога на коммерческую деятельность, чтобы облегчить свое финансовое бремя.

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