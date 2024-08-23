- Увеличение краж и нападений на Берлинском вокзале

В последнее время в Берлине и его окрестностях, вокруг главного железнодорожного вокзала, отмечен значительный рост краж, насильственных инцидентов и правонарушений, связанных с наркотиками, как сообщается в ответе федерального правительства и национальной полиции на запрос AfD.

Число краж имущества, в основном краж, выросло с 838 в 2019 году до 1382 в 2023 году. В первом полугодии 2024 года было задокументировано 713 таких инцидентов. Количество тяжких преступлений выросло с 228 в 2019 году до 620 в предыдущем году и 384 в первом полугодии 2024 года.

Преступления, связанные с наркотиками, выросли с 89 в 2019 году до 168 в 2023 году. В тот же период наблюдался существенный рост случаев вандализма (2019: 60, 2023: 92), изнасилований (2019: 11, 2023: 23) и инцидентов с огнестрельным оружием (2019: 8, 2023: 18).

При задержаниях по делам о мелких преступлениях, таким как кражи, в указанные годы чаще задерживались подозреваемые-иностранцы, чем немцы. В частности, среди задержанных часто были поляки, украинцы и румыны. Карманные кражи международными преступными группами являются серьезной проблемой на больших железнодорожных вокзалах. В делах о тяжких преступлениях подозреваемые были примерно поровну немцами и иностранцами в некоторых годах, а в других годах большинство были иностранцами.

В связи с тревожным ростом преступности вокруг главного железнодорожного вокзала Берлина федеральное правительство и национальная полиция направили дополнительные ресурсы, в том числе федеральную полицию, для борьбы с этими проблемами. Федеральная полиция совместно с местными правоохранительными органами сыграла важную роль в борьбе с растущим числом краж и насильственных инцидентов.

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