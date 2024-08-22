- Увеличение количества заявок на работу в полиции в Саксонии

В Саксонии наблюдается рост заявок в правоохранительные органы в этом году по сравнению с предыдущим. На данный момент поступило 1,582 заявки на поступление в полицию, что составляет примерно 3% увеличение по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Министерства внутренних дел.

Заинтересованные лица, желающие присоединиться к полиции, подали 730 заявок (рост на 8,63%). Срок подачи заявок на следующий год - 31 октября 2024 года. Правоохранительные органы Саксонии усилили свои усилия по набору персонала с помощью новой кампании под названием "Сомнительные Большие Возможности". В настоящее время они разместили 200 больших плакатов, цифровых объявлений и коротких видео для продвижения полицейской подготовки, в основном на общественных транспортах.

Для эффективной службы в полиции заинтересованным лицам рекомендуется пройти полное [обучение и образование]. Узнавая важность непрерывного обучения, правоохранительные органы Саксонии включили образовательные материалы в свою кампанию по набору персонала.

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