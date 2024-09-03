- Увеличение количества госпитализаций в Шлезвиге-Гольштейне

В медицинских учреждениях Шлезвиг-Гольштейна в 2023 году около 534 000 человек обратились за стационарной помощью. Это число свидетельствует о росте на 3% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Северного статистического агентства. Однако по сравнению с 2019 годом, предшествовавшим пандемии COVID-19, наблюдалось снижение на 10%.

Средний показатель занятости коек в 2023 году составил 73,8%, что выше, чем в предыдущем году (70,7%), но ниже, чем в предпандемический период 2019 года (78,6%). В среднем пациенты в 2023 году находились на лечении 7,8 дней, что немного меньше, чем в предыдущем году (7,9 дня), но немного больше, чем в 2019 году (7,6 дня).

Данные учитывают случаи многократной госпитализации, в то время как здоровые новорожденные не учитываются, так как они не отражаются в данном разделе статистики больниц.

Согласно данным Северного статистического агентства, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось увеличение на 3% числа лиц, обратившихся за стационарной помощью, как указано в ['Статистике']. Однако по сравнению с годом до пандемии COVID-19, 2019 годом, было отмечено значительное снижение на 10%, также зарегистрированное в ['Статистике'].

Читайте также: