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Федеральные земли ГерманииНовостиКлимат

Увеличение "горячих дней" с температурой более 35 градусов по климату.

Изменение климата приводит к тяжелым погодным явлениям, таким как сильные грозы, наводнения, экстремальные жаркие волны и неурожаи. Эксперты считают, что достижение нулевого уровня выбросов может быть более реальным в Тюрингии по сравнению с другими регионами.

 and  Katherine Bradley
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Согласно научным оценкам, Тюрингия якобы испытывает значительное воздействие от изменения климата.
Согласно научным оценкам, Тюрингия якобы испытывает значительное воздействие от изменения климата.

- Увеличение "горячих дней" с температурой более 35 градусов по климату.

Согласно Климатическому совету, Тюрингия в Германии является одной из областей, наиболее пострадавших от изменения климата. Это вызвало увеличение температуры в штате на 1,7 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями, как указано в заявлении, полученном dpa. Одним из значительных последствий этого повышения температуры является увеличение дней, превышающих 35 градусов Цельсия, часто называемых "жаркими днями". Например, в Йене наблюдалось более чем в четыре раза больше таких дней с высокой температурой. В Мейнингене, расположенном в Тюрингском лесу, эти "жаркие дни" произошли впервые в текущий период климата.

Экстремальные и длительные жаркие условия представляют серьезную угрозу для жизни человека, создают нагрузку на энергосистемы и ставят под угрозу надежность чувствительной инфраструктуры. Даже год с обильными осадками, такой как 2024, не может существенно смягчить эту проблему. В результате агрессивные климатические действия в стране крайне важны.

Климатический совет Тюрингии состоит из нескольких немецких ученых, которые консультируют Министерство окружающей среды и энергетики в штате.

Тюрингия может похвастаться сильной и инновационной экономикой и сектором исследований, как указано в Климатическом совете. Штат не имеет собственных энергоресурсов на основе ископаемого топлива, но в партнерстве с Саксонией имеет наибольшую солнечную радиацию в восточной Германии, ресурс, который может способствовать увеличению фотоэлектрической энергии.

"Путь к климатической нейтральности более доступен и быстр в Тюрингии, чем в других регионах, и экономические перспективы тюрингской экономики превосходят другие", - уточнил Климатический совет. Это конкурентное преимущество можно еще больше усилить за счет финансовых и структурных стимулов для инноваций. Следующий пятилетний законодательный период земельного парламента важен для защиты климата, по мнению ученых.

Сильный удар изменения климата в Тюрингии приводит к тому, что штат испытывает более высокую частоту "жарких дней", делая эти экстремальные жаркие условия обычным явлением. Для смягчения этих угроз Климатический совет Тюрингии подчеркивает важность агрессивных климатических действий, признавая потенциал региона стать лидером с сильной экономикой, инновационным сектором исследований и высокой солнечной радиацией.

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