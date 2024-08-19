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Увеличение экспорта - снижение импорта

Расширение американского спроса и экспорт автомобилей стимулируют международную торговлю Баварии в первой половине года. Тем не менее, ситуация cambia заметно к июню.

 and  Anthony Ross
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Международная торговля или обмен товаров и услуг между разными странами - Увеличение экспорта - снижение импорта

В первые шесть месяцев года поставки из Баварии выросли на 2.7%, достигнув 117,3 миллиарда евро. С другой стороны, импорт упал на 6,2%, составив 115,2 миллиарда евро, согласно данным Баварского статистического управления.

Автомобили, опора экономических экспортов Баварии, показали рост на 15% в годовом исчислении, приблизившись к 22 миллиардам евро. В то же время, экспортная стоимость оборудования слегка снизилась до 19,4 миллиарда евро, а для оборудования, используемого в производстве и распределении электроэнергии, упала на 10% до 8 миллиардов евро. Экспорт в США, главный рынок Баварии, показал существенный рост. Однако экспорт в ЕС и Китай вырос лишь незначительно.

Несмотря на положительные показатели, Палата промышленности и торговли Баварии (vbw) подчеркивает снижение экспорта и импорта в июне. По словам президента vbw Бертрама Броссарта, "промышленный сектор Баварии переживает спад, заказы отсутствуют".

Производство оборудования вносит значительный вклад в экономику Баварии, с экспортом, составившим 19,4 миллиарда евро в первые шесть месяцев года. Однако экспортная стоимость этого сектора слегка снизилась по сравнению с предыдущим периодом.

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