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Федеральные земли ГерманииНовостиЭкстремизм

Увеличение числа зарезанных побуждает профсоюзы выступать за ограничения

После жестокого нападения в Солingen, в Саксонии-Анхальт развернулась дискуссия о контроле за ношением ножей в общественных местах. Ассоциация полиции выступает за строгий запрет.

 and  Hanna Hofmann
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Увеличилось количество нападений с использованием ножей в Саксонии-Анхальт.
Увеличилось количество нападений с использованием ножей в Саксонии-Анхальт.

Ведётся дискуссия - Увеличение числа зарезанных побуждает профсоюзы выступать за ограничения

Из-за роста нападений ножом, подобных тем, что были зафиксированы в Саксонии-Анхальт, Профсоюз полиции Германии выступает за полный запрет ношения ножей в общественных местах, таких как улицы и площади. По словам Олафа Сенделя, председателя профсоюза полиции земли, преступники не разборчивы в длине ножей.

Исключения могут быть сделаны для культурных мероприятий или досуговых занятий, таких как рыбалка или охота. Как отмечает Сендель, редко можно увидеть людей, гуляющих по центру города с ножами. Длина ножа не имеет значения, так как даже 2-сантиметровый нож может причинить вред.

Обсуждение нападений ножом было спровоцировано подозреваемым в исламистском нападении, в результате которого погибли трое человек в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия. Кроме того, случаи с ножевым оружием участились в Саксонии-Анхальт.

В 2020 году нападения ножом впервые были включены в Полицейскую статистику преступлений. В 2021 году было зарегистрировано 896 случаев, а в 2023 году - 1069, согласно данным государственной криминальной полиции. В середине июня 27-летний афганский житель Вольмирштедта (район Борде) убил 23-летнего и ранил нескольких человек на частной вечеринке в саду по случаю чемпионата Европы.

В основном подозреваемые - молодые мужчины и подростки

Как показывают статистические данные, около 87% подозреваемых в 2022 году были мужчинами, из которых 35% были моложе 21 года. Примерно 69% подозреваемых были гражданами Германии.

Сендель, председатель Профсоюза полиции Германии, также подчеркивает важность полицейских возможностей контроля. Он выступает за возможность случайных, не основанных на подозрениях проверок. Одновременно он поддерживает более жесткий подход к криминальным иностранцам.

Недавно государственный министр внутренних дел Тамара Зиешанд (ХДС) выступила за обновление правил депортации, в том числе в страны, такие как Сирия и Афганистан. По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в Саксонии-Анхальт находятся около 230 депортируемых из Афганистана и около 290 депортируемых из Сирии.

Кроме того, Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев наложило запрет на депортацию примерно для 2450 афганцев и 450 сирийцев, которые, теоретически, подлежат депортации.

Увеличение случаев нападений ножом, в том числе связанных с экстремистскими группами, стало серьезной проблемой. Важно обратить на это внимание, учитывая, что большинство подозреваемых - молодые мужчины и подростки.

Экстремистские группы часто используют насилие как инструмент, и увеличение числа нападений ножом может быть проявлением такого экстремизма.

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