- Увеличение числа учащихся, поступающих в текущий учебный семестр

Берлинские образовательные учреждения в последнем академическом году наблюдали заметный рост числа учащихся. Предварительные данные отдела образования показывают, что примерно 404 000 учащихся посещают общеобразовательные школы после летних каникул, что на 9 000 больше, чем в предыдущем году. Это первый раз за 25 лет, когда в публичных школах Берлина преодолен рубеж в 400 000 учащихся. Кроме того, более 78 000 молодых людей обучаются в профессиональных школах, что на 100 человек больше, чем в прошлом году.

Катарина Гюнтер-Вünsch, сенатор образования от Христианско-демократического союза (ХДС), прокомментировала ситуацию для немецкого пресс-агентства, заявив: "Классы по-прежнему переполнены". Она связывает этот рост с развитием Берлина как растущего города и его статусом магнита для иммиграции. Детей-беженцев и молодых людей обучают в классах "приема" и обычных классах, и в прошлом году было зачислено более 14 000 человек.

Нехватка учительских кадров остается проблемой. По оценкам, требуется около 32 000 полных рабочих мест, как и в предыдущие годы перед началом нового учебного года 2 сентября. Гюнтер-Вünsch оценивает, что в настоящее время существует около 690 открытых позиций, что сопоставимо с маем. Ситуация, скорее всего, изменится в ближайшие недели, так как процессы найма все еще продолжаются.

Гюнтер-Вünsch отметила, что в прошлом году она ожидала, что останется открыто 1 500 мест. Она подчеркнула, что продление сроков найма и возможность перевода учительских позиций в роли педагогических помощников или других профессий являются существенными улучшениями.

Тем не менее, Гюнтер-Вünsch отметила, что часто согласованные трудовые договоры не соблюдаются из-за непредвиденных обстоятельств во время летних каникул. Таким образом, точное количество мест, которые можно будет заполнить к концу года, остается неясным. Точные данные будут доступны только после обычного быстрого опроса после начала учебного года и затем в результате статистического опроса, проводимого в ноябре.

Лateral entrants и career changers играют важную роль

Новый пул учительских кадров традиционно включает более 3 000 lateral entrants и career changers в последние годы. Хотя они не обладают педагогической квалификацией в двух берлинских школьных предметах, они обладают профессиональной квалификацией. Гюнтер-Вünsch подчеркивает, что в свете общенациональной нехватки учителей Берлин продолжает нанимать как опытных учителей, так и lateral entrants. Их доля в последних наймах в последние годы составляла около 50%, и наблюдается растущая тенденция.

Гюнтер-Вünsch утверждает, что эти люди с их разнообразными навыками положительно влияют на школы. Она предостерегает против стигматизации их и отмечает, что они будут необходимы в будущем. Расширение программ подготовки учителей в университетах не сразу приводит к школам. "Проходит семь лет, прежде чем студенты получат диплом. Я ожидаю, что в течение следующих пяти-семи лет мы также получим больше фундаментально квалифицированных педагогов с двумя предметами", - сказала она.

Постоянные перспективы для single-subject teachers

Сенатор предложила новую инициативу, чтобы обеспечить стабильные рабочие места для так называемых single-subject teachers в школах. Эти люди, такие как выпускники математики или географии, часто служат в качестве lateral entrants с временными контрактами из-за отсутствия квалификации в втором или третьем школьном предмете.

Гюнтер-Вünsch объясняет, что цель состоит в том, чтобы удерживать этих учителей в системе, предоставить им карьерный рост и установить долгосрочное обязательство перед системой образования. По ее словам, переговоры с Отделом науки и университетами проходят положительно, и она оптимистично смотрит на запуск программ обучения для single-subject teachers в университетах к лету 2025 года. Эта инициатива включает в себя процесс повышения квалификации и получения сертификата, а не полноценную программу обучения.

Сенатор также хочет решить проблему неравномерного распределения учителей по городу. "Нехватка учителей неравномерна. Некоторые школы испытывают больше трудностей с привлечением учителей, чем другие", - отмечает она.

Чтобы решить эту проблему, сенатор и двенадцать региональных управлений образования планируют сотрудничать, чтобы гарантировать, что расписание, или регулярный план уроков, будет покрыто в каждой школе. Среди других стратегий был установлен раунд стола с ассоциациями руководителей школ для Modify the allocation guideline, чтобы более эффективно распределять учителей по школам в соответствии с спросом.

Гюнтер-Вünsch подчеркивает, что к концу года она надеется сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы завершить Modify the allocation guideline, что позволит реализовать целевой контроль для следующего учебного года. В районах с более высоким спросом на учителей новички могут выбрать приоритетное размещение в школах с меньшими трудностями или конфликтами.

Немецкое пресс-агентство сообщило комментарии Катарины Гюнтер-Вünsch о нехватке учительских кадров, заявив: " despite the need for 32,000 full-time teaching positions, only 690 vacancies remain, with the situation expected to improve in the coming weeks."

В беседе с немецким пресс-агентством Гюнтер-Вünsch подчеркнула важность lateral entrants и career changers, заявив: "Berlin continues to hire both seasoned educators and lateral entrants, with their proportion in recent hires at around 50%."

Читайте также: