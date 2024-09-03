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Увеличение числа судебных разбирательств, возбужденных в областном суде Фулды

Местные судьи стали свидетелями увеличения quantity дел. Повышенные working conditions также привели к росту разрешенных дел.

 and  Mark Rodriguez
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За последний год отмечается увеличение подачи дел в Toulonский региональный суд и Территориальный...
За последний год отмечается увеличение подачи дел в Toulonский региональный суд и Территориальный суд Фульды.

- Увеличение числа судебных разбирательств, возбужденных в областном суде Фулды

Уголовный суд в Фульде столкнулся с существенным ростом числа поступающих уголовных дел в прошлом году, с 33 в 2022 году до 42. Поразительно, но число завершенных уголовных дел также резко возросло, с 30 до 40. Президент Йохен Мюллер сообщил, что это положительное изменение было вызвано расширением судебного персонала в Гессене, что позволило открыть дополнительный зал уголовного суда в суде Фульды.

Количество дел не только возросло, но и усложнилось, согласно Мюллеру. Это связано с увеличением объема данных, которые можно извлечь из цифровых устройств, таких как телефоны и компьютеры, во время судебных процессов.

Подача уголовных дел возвращается к уровням до пандемии

Также был зафиксирован устойчивый рост в Фульдском городском суде. Количество поданных уголовных дел возросло с 725 в 2021 году до 822 в 2022 году и достигло 869 в прошлом году. Президент суда объяснил, что отмена ограничений, связанных с коронавирусом, привела к росту преступности.

Он связывает это, в частности, с возобновлением деятельности, которая часто приводит к физическим столкновениям, что приводит к случаям телесных повреждений, которые в конечном итоге попадают в суд. В настоящее время число поданных дел приближается к уровням до пандемии, как сообщает президент суда.

Эти тенденции в Фульдском городском суде не ограничиваются Уголовным судом: число поданных уголовных делsteadily increasing, returning to pre-pandemic rates. This surge in case submissions can be linked, in part, to the resumption of activities that often result in physical altercations and subsequent court cases.

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