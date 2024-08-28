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Увеличение числа судебных исков, связанных с вопросами убежища, в судебных органах Северного региона

Лица, затронутые решением Федерального офиса по вопросам миграции и беженцев, могут обжаловать его в административном суде. Многие из них воспользовались этим правом в прошлом году в северо-восточном регионе.

 and  Max Becker
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На северо-востоке две судебные административные власти столкнулись с большим количеством споров,...
На северо-востоке две судебные административные власти столкнулись с большим количеством споров, связанных с вопросами убежища.

- Увеличение числа судебных исков, связанных с вопросами убежища, в судебных органах Северного региона

В прошлом году в Мекленбурге-Передней Померании наблюдался резкий рост числа дел об убежище в судах. В 2023 году было зарегистрировано примерно 1590 основных разбирательств, что на 366 больше, чем в предыдущем году, согласно данным, предоставленным Министерством юстиции Швертина немецкому агентству печати. В 2021 и 2019 годах было зарегистрировано более 1100 разбирательств каждый, а в 2020 году - более 1300.

Лица, не согласные с решением Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, могут подать иск в административный суд. В Мекленбурге-Передней Померании есть два таких суда - в Грайфсвальде и в Швертине.

Также наблюдался рост экстренных заявок

Суд оценивает решение Федерального ведомства. Если он определяет, что основания для убежища имеются, он отменяет первоначальное решение и поручает Федеральному ведомству предоставить убежище. Если отказ подтверждается, иск отклоняется, и обязательство выехать сохраняется.

В 2023 году число экстренных заявок также возросло, достигнув 484 случаев по сравнению с 417 в 2022 году. С 2019 по 2021 год это число колебалось между 369 и 457. Средняя продолжительность экстренных разбирательств в прошлом году составляла около 1,5 месяцев, что немного дольше, чем в 2022 году.

Министр юстиции: больше судей для административных судов

Средняя продолжительность основных разбирательств в 2023 году сократилась примерно на 3,5 месяца, что часто объясняется решением старых дел.

Министр юстиции Якоба Бернхардт (Левые) заявила: "Лицам необходима быстрая ясность в отношении их статуса в рамках законной процедуры. Более быстрые разбирательства в основном зависят от наличия и использования судебного персонала в административном суде". В результате административные суды Мекленбурга-Передней Померании были усилены за счет пяти дополнительных штатных единиц.

Другие заявители на убежище могут также оспорить решения Федерального ведомства через административные суды, так как в Мекленбурге-Передней Померании есть два таких суда.

Несмотря на рост основных разбирательств и экстренных заявок, призывают к увеличению судебного персонала в административных судах для ускорения процессов, с акцентом на предоставление быстрой ясности для заявителей на убежище.

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