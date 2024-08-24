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Увеличение числа студентов в Рейнланд-Пфальц

Министр образования гарантирует достаточное количество учителей. Учреждениям с высокой концентрацией социально обделенных юношей и девушек предоставляется дополнительная помощь.

 and  Viktoria Klein
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- Увеличение числа студентов в Рейнланд-Пфальц

В следующую неделю в Рейнланде-Пфальце начнется новый учебный год для примерно 41 250 первоклассников обоих полов. Это на 260 детей больше, чем в прошлом году, и самое высокое число первоклассников за последние почти два десятилетия, как сообщило министерство образования агентству Deutsche Presse-Agentur в Майнце, ссылаясь на статистику школ.

Количество учащихся в Рейнланде-Пфальце также, как ожидается, увеличится в учебном году 2024/25, который начнется в понедельник: с 547 900 детей и молодых людей, число возросло более чем на 10 000. Министерство сообщает, что это составляет 437 500 учащихся в обычных школах, из которых 162 600 в начальных школах и 110 400 в профессиональных школах.

В этих цифрах около 11 800 учащихся украинского происхождения и около 11 200 детей и молодых людей различных национальностей, не являющихся немцами, присоединились к началу войны в Украине в феврале 2022 года, согласно министерству образования.

Программа Startchancen в 200 школах

"Мы знаем, что задачи в школах растут, и мир находится в постоянном изменении", - заявила министр образования Стефани Хюбиг (СДПГ). "Поэтому мы рады, что несмотря на все трудности, будут созданы благоприятные условия для обучения". Программа Startchancen поможет 200 школам в работе с учащимися из сложных семей. "Эта программа означает образовательную справедливость, что является для нас приоритетом".

Программа Startchancen финансируется совместно федеральным и земельным правительствами. В Рейнланде-Пфальце ежегодно выделяется около 100 миллионов евро на следующие десять лет. Школы могут использовать эти средства, среди прочего, для расширения компетенций, мультипрофессиональных команд и более подходящих учебных помещений.

Помощь уязвимым детям

"Мы реализуем дополнительные меры в начальных школах для помощи детям, нуждающимся в дополнительной поддержке", - сказала министр. Ранние языковые тесты, дополнительные уроки немецкого языка, ежедневное чтение и больше социальной работы в школе помогут развить базовые навыки. "В новом учебном году мы особенно сосредоточимся на этих вопросах, так как они закладывают основу для всего образовательного пути".

Объявление министерства образования подчеркивает увеличение числа первоклассников, подчеркивая важность образования в Рейнланде-Пфальце. С программой Startchancen 200 школ получат финансирование для помощи учащимся из сложных семей, способствуя образовательной справедливости.

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