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Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году

В 2022 году отмечен тревожно высокий уровень заболеваемости корью в Нижней Саксонии. Местное здравоохранение подчеркивает важность вакцинации и сообщает подробности зарегистрированных вспышек.

 and  Vladimir Milov
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- Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году

В регионе Нижняя Саксония зафиксировано 41 случаев кори в этом году, что является самым высоким показателем с 2019 года (91 случаев). Об этом сообщило Управление здравоохранения Нижней Саксонии (NLGA). Большинство этих случаев были связаны с семейными вспышками и более крупными вспышками кори в других странах, в основном в Восточной Европе. Почти половина этих случаев произошла в июле и августе (26).

Корь известна своей высокой контагиозностью среди инфекционных заболеваний. Чтобы противостоять ее распространению, NLGA подчеркивает важность поддержания высокого уровня вакцинации в населении и своевременного выявления случаев кори.

Министр здравоохранения Нижней Саксонии, Андреас Филиппи, подчеркнул важность обязательной вакцинации для детей и персонала в общественных учреждениях, таких как детские сады и школы. "Инфекция может привести к долгосрочному повреждению иммунной системы", - заявил политик от СДПГ.

Обязательная вакцинация с 2020 года

Закон о защите от кори с марта 2020 года ввел обязательную вакцинацию на всей территории страны. Этот закон требует, чтобы все дети, посещающие детский сад или школу, получили рекомендованные прививки от кори, согласно рекомендациям Постоянной комиссии по иммунизации, до начала обучения.

Симптомы кори включают лихорадку, кашель, отек глаз и характерную сыпь. Возможные осложнения включают отит, пневмонию, диарею и энцефалит. Тяжелые случаи кори могут привести к смерти.

Чтобы предотвратить распространение кори и ее серьезных осложнений, Управление здравоохранения Нижней Саксонии подчеркивает важность поддержания высокого уровня вакцинации в населении и своевременного выявления случаев кори. В соответствии с Законом о защите от кори, введенным в 2020 году, обязательная вакцинация для детей, посещающих детские сады и школы, стала обязательной для обеспечения здоровья и безопасности.

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