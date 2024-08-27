- Увеличение числа случаев взрывов банкоматов в МВ

За последний год в Мекленбурге-Передней Померании значительно выросло число взорванных банкоматов. В 2023 году было зафиксировано 12 случаев взрывов, что существенно превышает показатели предыдущих лет, сообщает Государственное уголовное управление (ЛКА) по запросу Немецкого пресс-агентства.

В 2022 году таких инцидентов не было, в 2021 году - пять, в 2020 году - три, а в 2019 году - один. Причины колебаний этих цифр не уточняются. Чтобы отпугнуть потенциальных преступников, ЛКА не раскрывает сумму украденных денег. По состоянию на конец августа этого года в штате произошло еще одно взорванное устройство.

Взрывчатые вещества часто используются

Способ, используемый преступниками, изменился, как сообщил представитель ЛКА в конце 2023 года. Большинство инцидентов 2023 года были совершены с использованием твердых взрывчатых веществ. Ранее чаще использовались газовые смеси. Однако неясно, являются ли твердые взрывчатые вещества более эффективными - общее число случаев в Мекленбурге-Передней Померании остается низким. Сила взрыва иногда приводит к разрушениям, которые превышают сумму украденных денег "в несколько раз".

Федеральное уголовное управление (БКА) ранее предупреждало, что твердые взрывчатые вещества представляют большую опасность для жителей и прохожих, так как преступники не могут контролировать взрыв. Такие взрывы могут быть особенно опасными для людей, так как многие банкоматы все еще установлены в жилых зданиях.

Увеличение количества взрывов банкоматов, возможно, вызывает беспокойство в местном банковском секторе. Несмотря на смену методов на использование твердых взрывчатых веществ, банки в Мекленбурге-Передней Померании продолжают принимать необходимые меры для защиты своей инфраструктуры.

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