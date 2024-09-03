- Увеличение числа погибших диких животных в Гессоне из-за опасений по поводу чумы свиней

Охотники в Гессене продолжают добывать больше косуль, диких кабанов и оленей в сезоне охоты 2023-2024 годов. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и окружающей среды, вина, лесов, охоты и внутренних дел Гессена, базирующееся в Висбадене. В настоящее время основной задачей является сокращение популяции диких кабанов, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС).

По данным министерства, было добыто 110 964 косули, 63 925 диких кабанов и 8 205 оленей. Это самый высокий показатель добычи оленей с 1959 года и второй по величине показатель за все время. Несмотря на увеличение числа добытых диких кабанов примерно на 10 000 голов, этот показатель остается умеренным. Кроме того, в ходе охоты были уничтожены различные виды чужеродных животных, в том числе 36 890 опоссумов, около 2 560 nutria и 3 870 нутрий.

Присутствие АЧС в южной части Гессена существенно повысило значение охотников. Министерство сельского хозяйства Гессена подчеркнуло, что популяцию диких кабанов необходимо дальнейшее сокращать в бессимптомных районах, чтобы прервать цепочки передачи. "Охотники играют решающую роль в предотвращении и борьбе с АЧС. Однако вспышка в южной части Гессена также подчеркивает необходимость усилить efforts", - заявил министр сельского хозяйства Ингмар Юнг (ХДС), как указано в заявлении.

Министерство рассматривает стратегии, чтобы в будущих сезонах охоты целенаправленно преследовать другие виды чужеродных животных, такие как лисы или норки, чтобы сохранить баланс экосистемы. Несмотря на успех в добыче других видов оленей, основное внимание по-прежнему уделяется сокращению популяции других диких кабанов, чтобы минимизировать риск распространения АЧС.

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