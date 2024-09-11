Кражённые транспортные средства - Увеличение числа краж транспортных средств в Рейнланд-Пфальц

В 2023 году в Рейнланд-Пфальце, Германия, число краж автомобилей резко возросло, и было похищено 277 застрахованных транспортных средств. Это составило значительный рост на 13% по сравнению с предыдущим годом, 2022, согласно данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV). В прошлом году материальный ущерб составил 4,8 миллиона евро, что на 700 000 евро больше, чем в 2022 году.

Несмотря на это увеличение, CEO GDV Йёрг Асмуссен заверил, что Рейнланд-Пфальц, наряду с Баварией, Баден-Вюртембергом и Тюрингией, по-прежнему остается одной из наименее криминогенных областей для владельцев автомобилей. В среднем страховщики выплачивали примерно 17 400 евро за каждый украденный автомобиль.

Интересно, что вероятность кражи автомобиля остается относительно низкой. В частности, в Рейнланд-Пфальце было зафиксировано одно хищение на 10 000 застрахованных транспортных средств, в то время как общий национальный показатель составляет четыре. В 2023 году по всей стране было похищено 14 585 застрахованных транспортных средств, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Это привело к общему экономическому ущербу в размере 310 миллионов евро. Риск хищения был особенно высок в Берлине.

Согласно данным страхового сектора, преступники чаще всего выбирают в качестве цели высококлассные и роскошные внедорожники. В случае полного или частичного страхового покрытия страховая компания обычно компенсирует ущерб, исходя из стоимости транспортного средства на момент инцидента.

Авторитеты также предлагают советы, чтобы предотвратить кражи автомобилей:

Рекомендации от правоохранительных органов по предотвращению краж автомобилей

Несмотря на увеличение числа краж автомобилей в Рейнланд-Пфальце, страховая компания GVV, как и другие, предоставляет полное покрытие, гарантируя компенсацию в случае хищения. Города с самым высоким риском краж автомобилей, согласно данным GVV, включают Берлин.

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