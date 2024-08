- Увеличение числа концертов из-за чрезвычайного уровня запросов

Oasis расширили график своего воссоединения туром, добавив три дополнительных шоу из-за большого интереса к билетам. Лидер группы Лиам Галлахер (51) объявил об этом на платформе X. Кроме 14 ранее объявленных выступлений в летом 2025 года, были добавлены следующие даты: Хит Парк в Манчестере 16 июля, Лондонский стадион Уэмбли 30 июля и Эдинбург 12 августа.

Всего 17 концертов

Тур "Oasis Live '25" теперь включает в себя 17 концертов в Великобритании, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Братья Noel (57) и Лиам Галлахер выступят со своей группой в Лондоне и родном Манчестере на пяти из этих концертов. Покупка билетов на эти концерты начнется 31 августа в 10:00 по времени Германии.

Хотя не исключено, что будут объявлены дополнительные даты, на данный момент официальных заявлений не поступало. Согласно анонимному источнику, "The Sun", первый набор билетов будет продан менее чем за три минуты. К сожалению, Oasis не выступят на фестивале Гластонбери в следующем году, несмотря на слухи об обратном.

Братья-основатели Noel и Лиам Галлахер основали Oasis в 1991 году с тремя друзьями. В течение следующих лет они стали главными представителями брит-попа. Из-за разногласий между братьями группа распалась в 2009 году. Разговоры о воссоединении ходили с тех пор, но Oasis finally confirmed the speculations with a post on August 27th, 2024, stating, "It's happening."

