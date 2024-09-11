- Увеличение числа инцидентов с использованием опасных материалов в водных условиях

В Баварии в 2023 году отмечено увеличение случаев, связанных с опасными веществами, угрожающими водным объектам. Об этом свидетельствуют данные Баварского статистического управления в Фюрт. Согласно этим данным, в прошлом году было зарегистрировано 365 таких случаев, что на 51 больше, чем в предыдущем году. В 76 случаях пострадали защищенные водные территории. Общий объем выпущенных потенциально опасных веществ, в том числе минеральных масел, составил примерно 1300 кубических метров в 2023 году.

Как сообщают власти, большинство этих случаев происходит во время транспортировки опасных водных веществ. К сожалению, зафиксировано 12 случаев гибели рыбы и 11 случаев заражения питьевой воды или грунтовых вод. В целом, наблюдается постоянный рост числа случаев, связанных с опасными водными веществами. В начале прошлого десятилетия такие случаи редко превышали 300 в год.

Увеличение случаев с опасными веществами, в основном во время транспортировки, привело к 12 несчастным случаям гибели рыбы в прошлом году. В результате этих случаев было зарегистрировано 11 случаев загрязнения питьевой воды или грунтовых вод.

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