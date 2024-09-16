"Увеличение частоты и интенсивности": специалист разъясняет причины экстремальных ливней

14:34 Австрийские Федеральные Железные Дороги Продлевают Рекомендации По Путешествиям До ЧетвергаИз-за нынешних серьезных погодных инцидентов в значительных районах Австрии Австрийские Федеральные Железные Дороги (ÖBB) продлили срочную рекомендацию, действующую с пятницы, 13 сентября 2024 года, до четверга, 19 сентября 2024 года. "Мы настоятельно рекомендуем всем пассажирам отложить любые непредвиденные поездки на более поздний срок в течение этого периода", - советует ÖBB на своем веб-сайте. Ранее приобретенные билеты остаются действительными до 22.9.

14:19 Число Жертв Наводнений В Европе УвеличилосьЧисло жертв наводнений в некоторых районах Австрии, Польши, Румынии и Чехии возросло до как минимум одиннадцати. Австрийские власти сообщают о двух дополнительных жертвах. В Чехии один человек утонул в реке Krasovka в восточном регионе Моравия-Силезия, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Ранее было зафиксировано восемь смертельных случаев в четырех странах. Чешские власти также сообщают о семи пропавших без вести.

14:04 Федеральное Правительство Оказывает Помощь Пострадавшим От Наводнений В ЕвропеФедеральное правительство заявляет о своей поддержке людей, пострадавших от наводнений в различных европейских странах. "Люди в наших соседних странах, наши партнеры в Европе и люди здесь должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь", - говорит заместитель официального представителя федерального правительства Кристиане Гоффман в Берлине. Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто катастрофичны. Гоффман заявляет: "Мы с ужасом наблюдаем эти кадры и огорчены новостями о погибших и пропавших без вести. От имени федерального правительства мы выражаем свои соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43 Орбан Откладывает Зарубежные Задачи Из-за НаводненийПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан откладывает все свои "зарубежные задачи" из-за наводнений в Венгрии. "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои зарубежные задачи", - сообщает Орбан в X. Он не предоставляет дальнейших подробностей. Орбан должен был выступить в дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в Европейском парламенте в Страсбурге в среду. Праворадикальный политик Орбан часто сталкивается с жесткой критикой со стороны Европейского парламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава Под Водой: Провал Дамбы В Третьем По Величине Городе ЧехииЭвакуации были расширены в Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за острой опасности наводнения. "Были видны провалы дамб в нескольких районах", - сказал министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного совещания. Жителей частично спасали на надувных лодках. По оценкам, через провалы протекает около 100 кубометров воды в секунду. Ведутся работы по заполнению пробелов камнями. Острава, с населением около 285 000 человек, расположена на слиянии нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город находится примерно в 280 километрах восточнее Праги. Железнодорожное сообщение в Остраву и далее в Польшу полностью прервано. Одна электростанция была остановлена. В близлежащем Богумине из-за наводнения вышли из строя электричество и мобильная связь. Вода отсутствует во многих местах.

12:33 Рекорд Осадков: 450 Литров На Квадратный Метр В Чешском ГородеОсадки от депрессии "Анетт" огромны: с пятницы в Сереце, Чехия, недалеко от границы с Польшей, выпало 450 литров на квадратный метр. Это самый высокий уровень осадков за последние дни, объясняет эксперт по погоде ntv.de Оливер Шейл. В Германии рекорд принадлежит Рупполдингу/Берхтесгаденскому району с 320 литрами за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтен выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене было зафиксировано 279 литров, но затем станции перестали работать, поэтому точные данные в настоящее время не доступны. В Польше больше всего осадков выпало в Катовице - 200 литров.

12:25 Румыния: Наводнения Унесли Шесть Жизней В Карпатском РегионеСильные дожди и наводнения в Карпатском регионе Румынии, по сообщениям, унесли жизни как минимум шести человек. Регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны были в основном затронуты. Примерно 300 человек были спасены, и около 6000 сельских домов были затоплены. Среди жертв в основном пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. В основном пострадали отдаленные деревни. Люди карабкались на крыши, чтобы не быть унесенными наводнением. Более 100 пожарных были задействованы.

11:33 Австрия: Две Дополнительные Жертвы НаводненийВ Австрии две дополнительные жертвы наводнений, как сообщают полицейские. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина погибли в своих домах в общинах в Нижней Австрии. Пожилой мужчины стали жертвами воды внутри своих домов. Ранее погиб один пожарный во время откачивания воды из подвала. В восточной Австрии сохраняются экстремальные погодные условия из-за нескольких дней непрерывных дождей. Уже эвакуировано более 1800 зданий, и закрыто множество дорог из-за наводнений.

11:01 Вроцлав готовится к волне наводненияПосле сильных штормов и наводнений на юго-западе Польши Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к приближающейся волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил в Facebook об угрозе наводнения для города на Одере. Меры включают постоянный мониторинг дамб, контроль и защиту каналов, а также закрытие переправ через дамбы. Волна наводнения ожидается во вторник. Ранее сделанные прогнозы о минимальном воздействии на Вроцлав были пересмотрены, как заявил мэр. Хотя наводнение не достигнет интенсивности наводнения 1997 года, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает улучшенную инфраструктуру, с новыми дамбами, водоудерживающими бассейнами и полдерами. Он надеется, что воды наводнения не войдут в город.

10:35 Лидер Австрии о ситуации с наводнением: "Она остается критической"Несмотря на кратковременную паузу в ночных дождях, ситуация с наводнением на востоке Австрии остается напряженной. "Это еще не конец, она остается критической, она остается опасной", - говорит губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. Ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр в некоторых районах в понедельник. Главная проблема сейчас - плотины, власти предупреждают о наивысшем риске прорыва плотин. Общественная жизнь почти парализована с закрытием более 200 дорог, эвакуацией более 1800 зданий и многими детьми, остающимися дома, сообщает Микль-Леитнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии. Оценка масштабов ущерба в настоящее время невозможна. "Помощь будет оказана пострадавшим в любом случае", - заявляет руководитель штата. За последние дни в некоторых районах Нижней Австрии выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз обычной месячной нормы.

10:10 На грани уровня три: уровни Эльбы сохраняютсяВ Саксонии уровни Эльбы продолжают расти. Согласно центру наводнений штата, уровень в Дрездене утром составлял 5,54 метра. Отметка в шесть метров ожидается позже в течение дня. Достижение этой отметки активирует второй по высоте уровень тревоги три. Наводнение может потенциально затронуть застроенные территории. Уровень в Шёне на Эльбе возле чешской границы уже достиг этой отметки, с показателем 6,09 метра. Уровень тревоги три также действует на Люсатской Нысе возле польской границы. Уровень воды там составлял 5,56 метра, всего несколько сантиметров от наивысшего уровня тревоги четыре. Отрезок федеральной дороги 99 в Гёрлице был закрыт по соображениям безопасности, подтвердил представитель полиции. Уровень предупреждения для уровня три составляет 4,80 метра здесь.

09:49 Столетнее наводнение в Чехии: погибает человекАвторитеты в Чехии подтвердили первый летальный случай в результате наводнений. Как минимум семь человек пропали без вести. Человек утонул в маленькой реке Красовка в районе Брuntal в восточной части Моравии-Силезии, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Трое, находившиеся в машине, которая соскользнула в ревущую реку возле Йесеника в Хрубых Йесекиках, числятся среди пропавших без вести. Никаких следов автомобиля не обнаружено. Другие люди упали в различные водные объекты, такие как река Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых на границе с Польшей. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал это как так называемое столетие наводнение - наводнение, которое статистически происходит раз в столетие в том же месте. Ранее сообщалось о летальных случаях от наводнений из других стран ЕС (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше, и шесть человек погибли в Румынии.

09:17 Женщина проверяет уровень воды в Гёрлице и падает в НысеЖенщина упала в Нысе, проверяя уровень воды в Гёрлице. Первоначальные сообщения полиции предполагают, что женщина упала на краю воды возле отеля Parkhotel Merkur и упала в реку. Она дрейфовала примерно 700 метров в Нысе, прежде чем выбраться возле плотины Vierradmuhle. В настоящее время она проходит лечение в клинике от переохлаждения.

09:00 THW готовится к масштабным операциям по ликвидации наводнений на Эльбе и ОдереГерманское техническое управление по чрезвычайным ситуациям (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. Как заявил руководитель THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал", большие команды готовятся для Эльбы и Одера. Восс советует жителям пострадавших районов собрать небольшой набор для чрезвычайных ситуаций. Он признает, что необходимая экстремальная погодная ситуация еще не наступила, но Германии пока везет. К концу недели ожидаются наводнения на реках Эльба, Нысе и Одер. На прошлых выходных около 140 сотрудников THW были развернуты в Баварии и Саксонии, в том числе на поврежденном мосту Карола в Дрездене. Германия уже столкнулась с четырьмя крупными наводнениями в этом году, подчеркивает Восс, подчеркивая необходимость подготовки и инвестиций в оборудование. "В конце концов, это затраты на изменение климата", - заключает он.

08:43 Польское правительство проведет экстренное совещаниеПремьер-министр Дональд Туск созвал внеочередное заседание правительства в понедельник после сильных наводнений в юго-западной Польше. Туск подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, но решение требует одобрения кабинета. Продолжающиеся дожди в юго-западной Польше, близ чешской границы, привели к наводнениям. В частности, в Нысе, в Опольском воеводстве, ночью была затоплена больничная приемная, и 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария: Ожидается больше дождей и повышение уровня водыСитуация с наводнениями в Баварии остается напряженной в некоторых районах, где ожидаются дальнейшие дожди. Согласно полицейским отчетам, за ночь не произошло существенных изменений в пострадавших регионах. Однако облегчения пока не предвидится: служба информации о высоких водах (HWIS) ожидает дальнейшего повышения уровня воды, так как дожди прощаются с началом недели. Уровень воды в Пассау на Дунае, Вилсхофене на Вилсе и Мюнхене на Изаре, среди прочего, ожидается повышение. Улучшение ожидается с среды, согласно немецкому метеорологическому службе (DWD). До вторника DWD прогнозирует постоянные дожди от Альп до предгорий, с возможной интенсивностью 40-70 литров на квадратный метр и максимум 90 литров в застойных областях.

07:32 Чехия: Облегчения нет - уровни воды продолжают растиОбласти наводнений и затоплений в Чехии не знают отдыха. Волна наводнения реки Марх (Моравы) достигла Літовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, где целые улицы были затоплены. Власти города с населением 10 000 человек призывают граждан не мешать службам экстренной помощи. "Мы ожидаем дальнейшего повышения уровня воды реки в ближайшие часы", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Обвал дамбы вызывает разрушительные наводнения в ПольшеЖители польского региона Глатцер-Найсе обеспокоены приближением наводнений. Видеозапись запечатлела ярость бурлящих вод наводнения.

06:40 Бедствие от наводнений в Европе: погибшие в Польше и РумынииПольша, Чехия и Нижняя Австрия борются с последствиями исторического наводнения, в то время как условия в Румынии остаются критическими после сильных дождей. По меньшей мере восемь человек погибли в различных европейских странах из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Чехия: обязательные эвакуации из-за наводненийСильные штормы привели к тому, что водные потоки затопили целые города, такие как Йесеník в Йесекиих горах и Крнов близ польской границы за выходные. В Йесенике службы экстренной помощи спасли сотни людей на лодках и вертолетах. После отступления водных потоков в нескольких районах сохранялась угроза оползней.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли в Вене из-за наводненийПассажиры круизного судна не могут покинуть Вену из-за сильных наводнений, вызванных сильными дождями на Дунае. Примерно 100 пассажиров и 40 членов экипажа на борту "Тургау Престиж" не могут покинуть судно, сообщает SRF со ссылкой на Thurgau Travel. Пассажиры не могут покинуть судно, так как пристань затоплена. Другие суда в Вене также застряли, и власти решат, когда и если пассажиры смогут покинуть судно, согласно Thurgau Travel. Пассажирам сообщили, что им, возможно, придется оставаться на судне до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но теперь застрял в Вене.

Тропический шторм "Аннет", известный международно как "Борис", вызвал широкомасштабные наводнения и сильные дожди в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. По меньшей мере восемь смертельных случаев зарегистрировано на данный момент.

Нидерланды выразили солидарность с странами Европы, пострадавшими от наводнений, в том числе Австрией, Чехией, Польшей и Румынией. Правительство Нидерландов пообещало оказать любую необходимую помощь и поддержку в это трудное время.

Наводнения в Европе также затронули соседние страны, и Нидерланды столкнулись с высокими уровнями рек из-за избытка воды из Австрии и других стран. Власти Нидерландов выдали предупреждения и внимательно следят за ситуацией, чтобы предотвратить возможные наводнения в голландских районах.

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