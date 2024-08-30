- Увеличение безработицы в Рейнланд-Пфальц - DGB выступает за вмешательство

За последние три месяца безработица в Рейнланд-Пфальце выросла. В августе, по данным регионального отделения Федерального агентства занятости в Саарбрюккене, без работы находились около 125 800 человек, что на 3400 больше, чем в предыдущем месяце. Это привело к росту уровня безработицы до 5,5% в августе по сравнению с 5,4% в предыдущем месяце и 5,1% в августе прошлого года. Данные учитывают период до 14 августа.

По словам главы регионального директората Рейнланд-Пфальц-Саарланд Хайдрун Шульц, количество сообщений о вакансиях в агентствах занятости и центрах занятости населения за последние четыре недели снизилось примерно на 12% по сравнению с июлем. Агентство также сообщило о снижении на 26,4% по сравнению с предыдущим годом.

7400 незанятых мест в профессиональном обучении

Примерно 9000 человек зарегистрировались как безработные в августе, что на 9% меньше, чем четыре недели назад. Однако количество вновь трудоустроенных также значительно сократилось, примерно на 6100, что составляет примерно одну шестую часть от июля.

В целом, было зарегистрировано 36 500 вакансий, что на 400 меньше, чем в предыдущем месяце, и на более чем 12% меньше, чем год назад. По данным агентства, наибольшее количество вакансий было в временном труде - 6830, за ним следовали 4850 в розничной торговле и 4280 в здравоохранении и социальной помощи.

На рынке профессионального обучения сейчас ищут места 4000 молодых людей, а вакантных мест еще 7400. Это означает, что на каждые 100 незанятых мест в ученичестве приходится 54 молодых человека, не имеющих места. "Даже сейчас у молодых людей все еще есть отличные шансы на рынке обучения", - подчеркнула Шульц из регионального директората. "Еще не поздно".

ДГБ призывает государственную поддержку компаний

"Трудовое законодательство находится под давлением", - прокомментировала развитие событий Сюзанна Вингертсзахн, глава ассоциации ДГБ в штате. Сложная ситуация в определенных промышленных секторах теперь начала влиять на рынок труда. Это особенно касается металлургической, стекольной, пластмассовой и химической промышленности, где наблюдается заметное сокращение числа сотрудников. По мнению профсоюза, основной причиной этого являются высокие цены на энергию, и энергоемким компаниям следует оказывать как политическую, так и финансовую поддержку со стороны государства.

Министр-президент Александр Швайцер (СДПГ) заверил, что правительство штата продолжает поддерживать сотрудников и тех, кто находится на периферии рынка труда, при переходе на новые профессии. "Мы воспринимаем это очень серьезно", - сказал он. Правительство штата сослалось на многочисленные программы финансирования и проекты, а также на работу агентства по переходу с предложениями по коучингу.

Даты публикации данных о рынке труда

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Уровень безработицы в Рейнланд-Пфальце вырос до 5,5% в августе, что существенно выше, чем 5,1% годом ранее. Несмотря на снижение на 9% числа зарегистрированных безработных, остается 7400 незанятых мест в профессиональном обучении.

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