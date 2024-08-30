Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиУровень безработицы

Увеличение безработицы в Рейнланд-Пфальц - DGB выступает за вмешательство

Уменьшение новых и объявленных вакансий приводит к новой взятке в поиске работы. Агентство по занятости вселяет уверенность в молодых людей. ДРБ назначает национальную ответственность.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Сокращение количества вакансий с ростом числа соискателей происходит снова. Федеральное агентство...
Сокращение количества вакансий с ростом числа соискателей происходит снова. Федеральное агентство занятости Германии призывает молодых людей, а Германский торговый союз федераций (ДГБ) требует ответственности от страны.

- Увеличение безработицы в Рейнланд-Пфальц - DGB выступает за вмешательство

За последние три месяца безработица в Рейнланд-Пфальце выросла. В августе, по данным регионального отделения Федерального агентства занятости в Саарбрюккене, без работы находились около 125 800 человек, что на 3400 больше, чем в предыдущем месяце. Это привело к росту уровня безработицы до 5,5% в августе по сравнению с 5,4% в предыдущем месяце и 5,1% в августе прошлого года. Данные учитывают период до 14 августа.

По словам главы регионального директората Рейнланд-Пфальц-Саарланд Хайдрун Шульц, количество сообщений о вакансиях в агентствах занятости и центрах занятости населения за последние четыре недели снизилось примерно на 12% по сравнению с июлем. Агентство также сообщило о снижении на 26,4% по сравнению с предыдущим годом.

7400 незанятых мест в профессиональном обучении

Примерно 9000 человек зарегистрировались как безработные в августе, что на 9% меньше, чем четыре недели назад. Однако количество вновь трудоустроенных также значительно сократилось, примерно на 6100, что составляет примерно одну шестую часть от июля.

В целом, было зарегистрировано 36 500 вакансий, что на 400 меньше, чем в предыдущем месяце, и на более чем 12% меньше, чем год назад. По данным агентства, наибольшее количество вакансий было в временном труде - 6830, за ним следовали 4850 в розничной торговле и 4280 в здравоохранении и социальной помощи.

На рынке профессионального обучения сейчас ищут места 4000 молодых людей, а вакантных мест еще 7400. Это означает, что на каждые 100 незанятых мест в ученичестве приходится 54 молодых человека, не имеющих места. "Даже сейчас у молодых людей все еще есть отличные шансы на рынке обучения", - подчеркнула Шульц из регионального директората. "Еще не поздно".

ДГБ призывает государственную поддержку компаний

"Трудовое законодательство находится под давлением", - прокомментировала развитие событий Сюзанна Вингертсзахн, глава ассоциации ДГБ в штате. Сложная ситуация в определенных промышленных секторах теперь начала влиять на рынок труда. Это особенно касается металлургической, стекольной, пластмассовой и химической промышленности, где наблюдается заметное сокращение числа сотрудников. По мнению профсоюза, основной причиной этого являются высокие цены на энергию, и энергоемким компаниям следует оказывать как политическую, так и финансовую поддержку со стороны государства.

Министр-президент Александр Швайцер (СДПГ) заверил, что правительство штата продолжает поддерживать сотрудников и тех, кто находится на периферии рынка труда, при переходе на новые профессии. "Мы воспринимаем это очень серьезно", - сказал он. Правительство штата сослалось на многочисленные программы финансирования и проекты, а также на работу агентства по переходу с предложениями по коучингу.

Даты публикации данных о рынке труда

(Изменений в тексте нет)

Уровень безработицы в Рейнланд-Пфальце вырос до 5,5% в августе, что существенно выше, чем 5,1% годом ранее. Несмотря на снижение на 9% числа зарегистрированных безработных, остается 7400 незанятых мест в профессиональном обучении.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Федеральные земли Германии

Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Сближение лидера партииЛарсаКлингбеля с кандидатом СПД в Тюрингии Георгом Майером в Заключительной...
Федеральные земли Германии

Клингбейл подчеркивает необходимость стабильной администрации исключительно при СДПГ.

- Клингбейл подчеркивает необходимость стабильной администрации исключительно при СДПГ. За два дня до выборов в ландтаг Тюрингии лидер СДПГ Ларс Кlingerбейль подчеркнул необходимость возвращения социал-демократов в состав земельного правительства. "Это выборы судьбоносные", - заявил Кlingerбейль на заключительном митинге СДПГ в Мейнингене. "Речь идет о стабильном земельном правительстве,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Сембрандт, оставшийся в истории решающим игроком в матче Байерна, забил два гола, что обеспечило их...
Федеральные земли Германии

"Бавария" стремится к победе в первом поединке в Потсдаме.

Бавария Мюнхен одерживает победу в трудной игре в первом матче сезона. Встретившись с претендентами на продвижение Турбиной Потсдам, происходит ожесточенная битва. В конце концов, защитник оформляет победу для чемпионской команды.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Новичок защитник присоединяется к HSV: Француз Лукас Перрин, ранее игрок Racing Strasbourg,...
Федеральные земли Германии

Француз Перрин сменил Вусковича: HSV приветствует нового футболиста

До ближайшей даты перехода HSV реагирует на продленный запрет на допинг Марио Вушкович. Запасной игрок родом из Франции.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.
Главные темы

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила. В этом году Германия сообщила о первом случае местного заражения вирусом Западного Нила (ВЗН), полученном через укусы комаров. Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине сообщил об этом случае, касающийся женщины в Саксонии. К 23 августа было зарегистрировано три дополнительных случая, связанных с международными

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Метте-Марит и Хакон работают вместе
Культура

Метте-Марит и Хакон работают вместе

- Метте-Марит и Хакон работают вместе Великолепные свадебные торжества принцессы Марты Луизы (52) и Дюрека Верретта (49) в самом разгаре. Официально они соединятся узами брака в следующую субботу (31.8.), но уже в четверг пара начала празднование. В этот день будущие новобрачные разослали приглашения с пометкой "Сексуально и Круто&

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Федеральные земли Германии

Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно