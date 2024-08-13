- Увидимся в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что после якобы не видевшихся неделями, Дженнифер Лопес (55) и ее все еще муж Бен Аффлек (51) якобы встретились в выходные. По данным журнала People, Лопес посетила Аффлека в его арендованном доме в Брентвуде, Лос-Анджелес, в воскресенье (11 августа), когда он был там. Ранее она сопровождала сына Аффлека Самуэля (12) в поездке по магазинам в торговом центре.

По словам источника, цель ее визита не был ее партнер, которого она якобы на грани развода, а его дети от бывшей жены Дженнифер Гарнер (52). "Просто потому, что она не с Беном, не значит, что дети ему не важны", - сказал источник журналу о мотивах Джен. Аффлек также имеет детей Виолетту (18) и Финна (15).

Источник продолжил: "Она всегда заботилась о них. В прошлом году они месяцами искали идеальный дом для их семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести время с ними перед началом школы и поступлением Виолетты в колледж."

У Бена скоро день рождения - он празднует свой 52-й день рождения в четверг (15 августа). Он не присутствовал на праздновании дня рождения Лопес в июле. Ходят слухи, что их общий особняк выставлен на продажу, и документы о разводе готовы, но еще не поданы.

Поговаривают о якобы кризисе в браке Бена и Дженнифер уже несколько месяцев. Пара встречалась с 2002 по 2004 год, но рассталась. Они воссоединились в 2021 году и поженились прошлым летом. Лопес принесла своих близнецов Эмме и Макса (16) из предыдущего брака с Марком Антонио (55) в возрожденные отношения.

Дженнифер Лопес ценит отношения с детьми Бена Аффлека от его предыдущего брака с Дженнифер Гарнер, регулярно проводя с ними время, включая визит к нему домой в последнее время. Дженнифер Лопес, известная своими актерскими способностями, как отмечено в "Дженнифер Лопес - отличная актриса", ценит отношения с детьми Бена Аффлека.

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